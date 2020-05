Ribó pedirá por carta a Illa que diga "de forma clara" los motivos por los que València no entra en Fase 1

Así lo ha indicado Ribó en una rueda de prensa que ha ofrecido tras el pleno, en la que ha lamentado que el hecho de que València se haya quedado en Fase 0 es una "gran decepción" para muchísima gente y por las consecuencias económicas que conlleva.

"Es una cuestión seria. Sabemos que no debemos pasar de fase a toda cosa, pero algo serio ha fallado", ha dicho, para agregar que, a su juicio, "ha fallado la transparencia y la claridad en la toma de decisiones".

Y considera que este "fallo" no es solo respecto al viernes, sino "también cuando se distribuyó el fondo de 16.000 millones y la Comunitat se quedó otra vez a la cola. Llueve sobre mojado". Sobre este tema, ha agregado: "O bien pasamos de fase porque estamos mejor, o bien se cobra más dinero para hacer frente al Covid-19 si no estamos mejor. No vale que cuando se habla de dinero estamos muy bien, y cuando se habla de pasar de fase, no", ha lamentado.

"Pedimos transparencia y claridad de criterios al comité asesor del Gobierno central", ha dicho, así como conocer desde el comienzo cuáles son los criterios técnicos para cambiar de fase. Además, Ribó ha reclamado que se publique la valoración final del ministerio. "No se pueden dejar las cosas como están", ha reclamado.

El alcalde ha señalado: "Si no estamos para cambiar de fase, queremos saber los números, que nos digan con claridad. Es el único mecanismo posible para generar confianza entre las administraciones y la ciudadanía", ha dicho.

Ribó ha comparado los datos de contagiados y fallecidos de diferentes ciudades y comunidades y también ha comentado que si el "problema" fuera la movilidad "como se ha dicho alguna vez, no entendemos la posibilidad de cambio de municipio de provincias en el País Vasco", ha aseverado.

El primer edil ha aprovechado también para lanzar un mensaje a la Generalitat: "No podemos generar expectativas que después no se cumplen. Después hay problemas económicos en muchos sectores de nuestros restaurantes, bares o el sector turistico, además del impacto para todas las personas", ha indicado.

VIDEOCONFERENCIA Y CARTA

Ante esta situación, Ribó ha avanzado que está preparando una carta para Illa en la que le pedirá que diga "de forma clara" los motivos por los que la ciudad de València no ha pasado a la Fase 1 de la desescalada.

Por otro lado, ha anunciado que acababa de hablar con la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, y harán una videoconferencia con el resto de capitales de la Comunitat para analizar los términos de la desescalada y la situación que atraviesan.

Y ha concluido: "Debemos estar tranquilos pero seamos exigentes. Seremos leales a lo que se nos pide, a las normas, pero queremos claridad. No queremos volver a encontrarnos en una situación así", ha dicho.