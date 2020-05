Delegació de Govern espera l'informe policial sobre els actes en la Basílica de València i apel·la a la "prudència"

Calero ha realitzat aquestes manifestacions després que ahir -festivitat de la patrona de la ciutat- el regidor de Protecció Ciutadana de l'Ajuntament de València, Aarón Cano, criticara que la Basílica mostrara la imatge de la Verge dels Desemparats perquè "genera un punt de concentració de persones", uns fets que traslladarà a la Delegació del Govern per a veure si s'ha infringit l'estat d'alarma.

Per la seua banda, l'Arquebisbat va assegurar que la imatge va traure el cap des de l'interior del temple, que no van incomplir les mesures de seguretat i que no s'havia convocat als fidels.

Sobre aquest tema, Gloria Calero ha manifestat que s'està a l'espera de rebre l'informe de la Policia Local i ha apel·lat, "en aquests moments tan crucials pel que estem passant, a la prudència, la responsabilitat i a la col·laboració que l'arquebisbat de València ha demostrat sempre en relació a la Covid-19".

"No hem de promoure ni podem promoure actuacions que posen en risc el treball que conjuntament i amb gran esforç i per part de tots s'ha fet. Responsabilitat i prudència són els ingredients per a seguir donant passos segurs", ha asseverat.