Coronavirus.- Els funcionaris tornaran progressivament i amb un màxim del 40% en la fase 1, per torns de 7.30 a 20.30

Segons publica aquest dilluns el Diari Oficial (DOGV), es podrà ampliar el temps d'obertura dels edificis administratius matí i vesprada, de dilluns a divendres de 7.30 a 20.30 hores, per a facilitar l'establiment de torns i ampliar els horaris d'atenció.

També es podrà flexibilitzar l'horari de presència obligatòria del personal, en llaures a facilitar la conciliació, i establir plans de continuïtat davant un augment de les baixes o del risc de transmissió de coronavirus.

Els espais de treball es podran modificar en la mesura del possible per a garantir la seguretat. Són algunes de les novetats que podran implementar els òrgans competents per a reorganitzar els temps i minimitzar el contacte.

En tot cas, el personal de seguretat haurà de garantir que tots els visitants entren amb mascareta, després del pertinent llavat de mans. Per a açò disposaran de mascaretes suficients en cas que ciutadans o funcionaris no tinguen, així com de solució hidroalcohòlica. Es prohibirà l'entrada de qui no complisca aquests requisits.

La reincorporació presencial del personal, a partir del dilluns 18 de maig, anirà en funció de la desescalada: del 25 al 40% en la fase 1, del 45 al 60% en la 2 i del 65 al 80% en la 3, fins a poder arribar al 100% en la "nova normalitat". No podran tornar els qui tinguen simptomatologia recent o hagen estat en contacte amb contagiats, realitzant la corresponent quarantena de dos setmanes.

Tots els funcionaris que pertanguen als grups de població en risc s'esperaran a l'última fase, amb un informe favorable, per la qual cosa hauran de teletreballar en la mesura del possible. Cada sotssecretaria o òrgan competent realitzarà una planificació sobre la base de les característiques del treball.

EMPLEATS AMB XIQUETS O MAJORS DEPENENTS

El pla, subjecte a actualització, també estableix que els empleats amb fills menors de 13 anys o amb majors discapacitats o dependents podran tornar en últim lloc, quan se li autoritze. Disposaran dels mitjans per a acollir-se a alguna modalitat no presencial com el teletreball.

Açò sí, el teletreball no suposarà una reducció de la jornada ni de les retribucions, amb el que el temps de descans s'haurà de respectar. Amb caràcter general, les reunions de treball i els cursos i activitats formatives se celebraran telemàticament.

OPOSICIONS

Les oposicions es reprendran quan s'acabe l'estat d'alarma, encara que les presencials de concurrència massiva es posposaran durant el temps imprescindible sobre la base de criteris sanitaris, garantint en tot cas la continuïtat dels processos.

En qualsevol cas, totes les mesures són temporals i podran modificar-se o anul·lar-se si hi ha un rebrot de la Covid-19. No són aplicables per a treballadors sanitaris, sociosanitaris i de la resta de servicis essencials, com arreplega l'ordre firmada per la consellera d'Administració Pública, Gabriela Bravo.