Sin constancia de problemas en primeras horas de Fase 1 en La Rioja, que se estrena con "excelentes" datos

En concreto, no se han registrado en las últimas horas ningún nuevo contagio en la comunidad, que mantiene así los 4.008 casos acumulados, mientras que tampoco ha habido ningún nuevo fallecimiento, sumando hasta ahora 346. Mientras, siguen bajando los casos activos, por debajo ya de mil (962), y suben las altas, hasta 2.700.

"Un dato excelente que no nos debe llevar a la relajación ni a olvidarnos de los fallecidos o de las personas que aún siguen luchando contra la enfermedad", ha dicho Del Río, quien ha apuntado que, por el momento, se han recogido 2,32 millones en 872 donaciones en la región.

En todo caso, a su juicio, los datos conocidos hoy "confirman la tendencia iniciada a finales de abril de reducción de los datos confirmados por pruebas PCR y también en el número de fallecidos". Precisamente, ha negado la posibilidad de que esos cero contagiados sean consecuencia de no haber realizado test durante la jornada del domingo.

De este modo, el portavoz ha asegurado que "ayer se hicieron en el laboratorio más de 300 pruebas PCR", que, si bien, como ha reconocido, son un número algo inferior a la media diaria, situada por encima de los 400 test, "sí son un número lo suficientemente significativo como para no pensar que la ausencia de contagiados sea por eso".

Además, en palabras de Del Río, "La Rioja sigue liderando la realización de test PCR por 100.000 habitantes", a lo que ha unido que se han ejecutado más de 22.500 de estas pruebas, a las que se unen más de 11.000 test serológicos, "más de 33.000 pruebas en total, lo que puede influir en que salgan a la luz más casos".

En las primeras horas de la comunidad riojana en la Fase 1 de la desescalada, "no tenemos constancia de incidencias", ha afirmado el portavoz, quien ha puntualizado que "nada más allá de las preguntas que todos los ciudadanos se hacen sobre qué se puede hacer o no, lo que está permitido o no".

Ha recordado que el sistema público de salud "también ha entrado en desescalada", por lo que, como se ha informado hoy, se reanudan las consultas en el CARPA y en el Hospital San Pedro de Logroño "con todos los protocolos realizados para la seguridad", y ha unido que, de todas maneras, se mantiene la atención telefónica en centros de salud y Salud Responde, sobre todo, si se tienen síntomas de COVID-19.

"Hay que aplicar el sentido común, la responsabilidad y la solidaridad, porque ni los datos ni el optimismo ni estar en la Fase 1 nos deben llevar a pensar que la pandemia está absolutamente superada. El coronavirus sigue entre nosotros, hay que seguir adelante con el esfuerzo en la higiene y en mantener las distancias sociales de la menos dos metros. No hay que bajar la guardia", ha finalizado Del Río.