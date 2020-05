Coronavirus.- València aprova crear una comissió de reconstrucció de la ciutat per a aconseguir la normalitat

20M EP

L'Ajuntament de València ha aprovat aquest dilluns, en un ple extraordinari, crear una comissió no permanent per a la reconstrucció de la ciutat amb la finalitat de pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19 i recuperar la normalitat al més prompte possible.