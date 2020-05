Alt Pirineu y Aran, recuperando la rutina con una mezcla de sentimientos

Los municipios del Alt Pirineu i Aran han entrado hoy en la fase 1 del plan de desescalada. El sentimiento de felicidad y positivismo se mezcla también con la realidad de la crisis transversal que se vive y con la apelación a la responsabilidad que hacen por parte de todos los municipios. Hoy, lunes, la lluvia de algunos pueblos se mezcla con las sonrisas de poder ver, por fin, las caras de familiares y amigos. Eso sí, manteniendo el distanciamiento social.

"La verdad es que lo llevamos muy bien. Estamos muy contentos, pero hay sentimientos ambivalentes, eso sí. Hay ilusión y ganas y también prudencia y responsabilidad. Toca hacer las cosas bien para seguir desescalando", explica el alcalde de La Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega. "Hemos hecho un esfuerzo muy importante. Todo depende de cómo hagamos las cosas, pero pasar a la fase 1 era importante por volver a la normalidad y reabrir los comercios", añade.

El concejal de Cultura de Puigcerdà, Àlex Rubio i Quintana, también respalda lo mismo: "El sentimiento amargo está ahí porque es una situación excepcional. La gente está un poco más contenta y esperanzada, pero también tiene miedo de que luego volvamos para atrás. Obviamente, incitamos a la población a ser responsables".

Los cambios de la fase 1

¿Qué se puede hacer en esta fase 1? Los habitantes de los lugares que han pasado a la fase 1 podrán reunirse con familiares o amigos, en grupos de un máximo de 10 personas, y siempre manteniendo las medidas de higiene y el distanciamiento social. Toca evitar los abrazos y besos por un tiempo. Pero llegarán. Los bares con terraza podrán abrir esta zona, pero con algunas restricciones: 50% de mesas, grupos de máximo 10 personas por mesa y medidas de higiene y distancia social pertinentes.

Pero en zonas como la de Vielha e Mijaran el clima no hace posible esta reapertura de establecimientos de hostelería. Así lo comenta César, del bar Café Nuevo. "No tenemos el permiso para colocar un toldo fijo, solo los de poner y quitar cada día, por lo que no podemos abrir la terraza con lluvia", comenta. Aún así, también confiesa que lo fuerte de la temporada para ellos ya pasó en los meses anteriores, y que ahora ponen la vista en reabrir el próximo día 1 de junio. "Ahora no nos compensa abrir. Además, estamos a 10º de temperatura...", concluye.

El comercio minorista mantiene su apertura cuando la superficie sea igual o inferior a 400 metros cuadrados. Las cuestiones de higiene y seguridad siguen siendo aplicables también en estos casos. Jordi Fàbrega, alcalde de La Seu, comenta: "Nosotros tenemos abiertas casi todas las tiendas, un 90% de ellas. Muchas ya empezaron a abirr el lunes pasado. Las otras durante esta semana se han ido preparando. Desde el ayuntamiento se han facilitado EPIs".

La situación en La Seu también es complicada para los bares y hoteles. "El tema de las terrazas es complicado, ya que hay muchos que no tienen terraza o que tienen terraza pequeña y tampoco les sale muy a cuenta reabrir. Nosotros hemos facilitado que todo el mundo pueda doblar el espacio de la terraza. Los hoteles no han abierto. Tan solo tenemos un hotel que ya estaba abierto previamente, como servicio mínimo para trabajadores", añade Jordi Fàbrega.

En La Seu, lo que sí ha reabierto hoy es el Parc del Segre. "Aquí también hay un punto importante, ya que tenemos el Parc del Segre, que lo hemos podido abrir hoy. Estos deportistas federados, no podían entrenarse hasta ahora en el canal. Para nosotros es muy emocionante verles remando. Todo con medidas de higiene y seguridad: por ejemplo, que cada uno solo pueda tocar su piragua… Haciendo todo de la mejor manera", explica Jordi Fàbrega.

Entre las nuevas medidas de la fase 1 del plan de desescalada también se recogen las de la práctica deportiva de deportistas profesionales, de Alto Nivel, de Alto Rendimiento y deportistas federados. Es por eso que en esta rama, tamibén hay avances.

El agradecimiento a los vecinos

Àlex Rubio i Quintana destaca este punto: "Debemos agradecer a la población este acto de ser responsable. La mayor parte de la población lo está siendo. Aquí hemos recibido diversas donaciones para hacer frente a esta situación. Desde el Ayuntamiento estamos dotando a autónomos, residencias y hospitales de equipos para la protección frente a la Covid-19".

También lo hace Jordi Fàbrega: "La gente lo ha hecho muy bien y el trabajo de los sanitarios ha sido excepcional. Ahora, más que nunca, está en manos de la ciudadanía. Es muy duro pero al mismo tiempo es muy fácil. Los niños lo han hecho genial. Hay que seguir… Yo ahora veo a gente que hace dos meses que no veo pero no puedo abrazarles, aunque tenga muchas ganas. Ahora está en nuestras manos todo esto. Hay que hacer el esfuerzo", concluye.

Y en eso, todos los ayuntamientos coinciden. Apelan a la responsabilidad individual porque, granito a granito y paso a paso, conseguiremos el objetivo común. Y esta 'nueva normalidad' es lo que nos trae: momentos dulces y otros no tanto. Paso a paso conseguiremos retomar nuestro ritmo y seguro que sacaremos muchas lecciones de este confinamiento. Mientras, toca seguir unas semanas más cada detalle de la normativa.