La Comisión Islámica en Baleares recomienda no abrir las mezquitas hasta la fase 3

Según ha informado el delegado de Comisión Islámica en Baleares, Mahfouz Abu Mahfouz, este lunes en declaraciones a Europa Press, "no está previsto abrir mezquitas hasta el 10 de junio, como pronto, al ser cuando se espera entrar en la fase 3 del plan de la desescalada, porque la Comisión Islámica así lo ha recomendado".

"La Comisión Islámica de España (CIE) recomienda: la suspensión de aquellas actividades religiosas que implican aglomeración, como las cinco oraciones diarias, la oración del viernes, iftar, oración del tarawih, actividades educativas en grupo, charlas, etcétera, hasta la llegada de la fase 3 o avanzada, que comenzaría previsiblemente a partir del 10 de junio de 2020", indicó la CIE en un comunicado.

Por estas mismas razones, la CIE recomendó también la suspensión de la oración comunitaria de la fiesta del final del mes del ayuno de Ramadán (Id Al-Fitr) de este año.

En esta línea, ha matizado, "es una recomendación, así que podría ser que una mezquita abra. No obstante, de abrirse una mezquita sería un uno por ciento. Esto no cuenta. El 99% no abrirá".

Asimismo, ha explicado, "la recomendación de la Comisión Islámica se debe a una cuestión de seguridad para la comunidad y también para el país. Los musulmanes también forman parte de este país y estamos preocupados por la situación".

Además, ha añadido, "las medidas de seguridad no son fáciles de organizar para la comunidad islámica por el modo o forma en que se practica el culto".

Las mezquitas que abran este lunes, día 11 de mayo, coincidiendo con el inicio de la fase 1 del plan de desescalada en las islas de Mallorca Menorca e Ibiza, deberán hacerlo, ha recordado, "siempre siguiendo las medidas dictadas por el Gobierno para los espacios de culto".

La medidas aprobadas por el Gobierno para los lugares de culto, es disponer de una limitación del 30%. Además, para quienes asistan a lugares de culto en los que se sitúen directamente en el suelo y se descalcen antes de entrar, como es el caso de las mezquitas, deberán usar alfombras personales y ubicar su calzado en lugares estipulados, embolsado y separado.