La demanda de ayuda al Banco de Alimentos de Gipuzkoa crece un 35%, cifras de "los peores años de crisis"

Para dar cuenta de este acuerdo, que mantiene la dotación del pasado año, han comparecido por vía telemática tras su rúbrica el diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, y Pineda.

Asensio ha señalado que se mantiene la dotación del convenio, pese a los reajustes presupuestarios, porque la colaboración de la institución foral con el Banco de Alimentos de Gipuzkoa es "muy importante siempre", pero "sobremanera en estos momentos difíciles".

"Tenemos que procurar que nadie se quede atrás y para ello debemos procurar unos servicios dignos", ha señalado y ha invitado a colaborar con aportaciones al Banco a través de la compra de los bonos disponibles en las cajas de algunos supermercados, para la posterior adquisición de alimentos, así como a la donación de los mismos por parte de empresas.

"El Banco es imprescindible para nosotros", ha subrayado, al tiempo que ha recordado que aproximadamente un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se despilfarran.

Además, ha incidido en que esta pandemia ha puesto sobre la mesa que "cuando no respetamos el medio ambiente y la naturaleza y no cuidamos las condiciones de vida nos podemos ver en estas situaciones" y que "la contaminación no puede estar desbordada y desmedida".

"A PLENO RENDIMIENTO"

Pineda ha señalado que la ayuda de la Diputación al Banco es "fundamental" y ha lamentado que este año "las cosas se han complicado mucho". Según ha relatado, el pasado 16 de marzo el Banco tuvo que dejar de funcionar "a pleno rendimiento", debido a que la media de edad de voluntarios del banco es "muy alta" y "el trabajo que se hace allí sobre todo el de último minuto es de aglomeración de gente", un contexto en el que "ni disponíamos de mascarillas".

"Tuvimos que cerrar porque era inviable con el compromiso de que atenderíamos como fuera a las emergencias, lo que hemos estado haciendo", ha señalado.

Según ha apuntado, "la demanda cada vez ha sido mayor" desde el inicio de la crisis por el covid-19 y el 4 de mayo se ha "normalizado" el funcionamiento del Banco, gracias a un equipo de voluntarios jóvenes, retomando tanto el programa de 'último minuto', al 50%, como el mensual con cada vez más solicitudes.

En este sentido, ha alertado de que se está pidiendo alimentos para más beneficiarios que los que inicialmente las entidades tenían registrados.

Pineda ha destacado el "muy fuerte" incremento de la demanda, "de entre el 30 y el 35%". De este modo ha señalado que a inicios del año había "casi 18.000 beneficiarios" y para junio prevén que se habrán incrementado a "24.000 o más, números que no conocíamos desde los peores años de la crisis".

"Vamos a necesitar muchos más alimentos", ha aseverado, para añadir que temen que la demanda "se va a disparar", por lo que ha insistido en el llamamiento a la colaboración a través de la compra de los citados bonos dirigidos a la ciudadanía y de la donación de alimentos por parte de empresas.