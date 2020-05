Ayuntamiento de Valladolid aborda la crisis con un "Gobierno de concertación" con el objetivo del consenso

Los portavoces de los cuatro grupos políticos, Pedro Herrero (PSOE), Pilar del Olmo (PP), Martín J. Fernández Antolín (Cs) y María Sánchez (VTLP), junto con el regidor socialista, han suscrito este lunes, tras una comparecencia de prensa en el Ayuntamiento, la propuesta de moción conjunta respaldada por 26 de los 27 concejales de la Corporación -solo falta en el acuerdo el Grupo Municipal de Vox- y que se aprobará en el Pleno que se celebra este martes, 12 de mayo.

El alcalde ha destacado que el objetivo principal del Grupo de Trabajo es adoptar las decisiones por consenso, "siempre que sea posible" y si no con el mayor apoyo o, en último término, con mayoría simple. Al ser preguntado Puente sobre si podría ser un "experimento" de Gobierno de concentración, el regidor ha matizado que, en tal caso, se puede considerar un ejecutivo "de concertación" porque los partidos se sentarán en una mesa para tomar las decisiones con el mayor nivel de consenso posible.

A ello, la portavoz 'popular' ha añadido que este Grupo de Trabajo es un "concierto" que han alcanzado los grupos "para poder salir lo antes posible de la crisis", ya que la situación requiere este consenso político.

En cualquier caso, Óscar Puente ha incidido en que se trata de un acuerdo "sin parangón", por lo que prevé que otros "muchos municipios seguirán la estela" que marca el Ayuntamiento. Además, ha destacado que este Grupo de Trabajo implica un cambio de la metodología habitual de la toma de decisiones para ejecutar el presupuesto y los remanentes habilitados -25,8 millones de euros-.

Así, en lugar de decidir "en cada área, cada Concejalía, en Alcaldía o en el pleno", ahora la corporación casi al completo trabajará en el Grupo para adoptar ahí las decisiones en materia de salida de la crisis del coronavirus.

La decisión, ha reiterado Óscar Puente, "no tiene precedentes" y no le consta que haya sido adoptada en otro ayuntamiento, ya que implica destinar a las medidas de recuperación un total de 25,8 millones procedentes de los remanentes presupuestarios.

A este respecto, ha recordado la "cierta controversia" respecto a la posibilidad para utilizar remanentes ante las eventualidades que surjan a causa del coronavirus. En principio, ha mantenido que no existe un obstáculo legal, y que, en cualquier caso el documento respaldado por los cuatro grupos incluye un punto para adherirse a la batería de reclamaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) encabezadas por la petición al Gobierno de que autorice a los ayuntamientos a destinar a la recuperación de la crisis el superávit y remanentes de los últimos ejercicios.

INCUMPLIR LA REGLA DE GASTO, "UN MAL MENOR"

En cualquier caso, Puente ha señalado que "la única consecuencia" que tendría el posible incumplimiento de la regla de gasto es que el próximo año el Ayuntamiento debería elaborar un plan económico-financiero, algo que los grupos municipales ven como "un mal menor", por lo que les ha "preocupado menos" las reglas fiscales que el bienestar de la ciudadanía".

El regidor ha recalcado que duda mucho de que al final de 2020 algún ayuntamiento español pueda cumplir con la regla de gasto, ya que esta situación sanitaria conlleva consecuencias presupuestarias, con menos ingresos y la necesidad de afrontar mas gastos o tener gastos diferentes a los que tenían.

En este sentido, la portavoz del Grupo de VTLP y concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Sánchez, ha subrayado que si se ha podido llegar al acuerdo que conlleva usar estos fondos para abordar la crisis, ha sido gracias a tener un remanente de tesorería positivo.

Pilar del Olmo ha subrayado que el pacto ha sido "voluntario y basado en la confianza y la lealtad" y ha incidido en que en las últimas semanas han podido trabajar y realizar aportaciones, pero ha afeado la actitud del único grupo que no se ha sumado al acuerdo de esta moción, Vox, lo que evita que se presente con carácter institucional.

"Alguno se ha querido ir de la habitación porque no aceptó las reglas mínimas. Mal se empieza en un pacto cuando alguien no acepta esas reglas mínimas", ha criticado la edil 'popular', que ha matizado que el representante de Vox, Javier García Bartolomé, todavía "está a tiempo" y "si todo el problema era que quería debatirlo en el Pleno", tiene la oportunidad de votar a favor este martes a la moción, y, de esa forma, ha asegurado que podría adherirse al Grupo de Trabajo.

En este sentido, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha considerado que el Grupo de Vox se ha "autoexcluido" del acuerdo y estima que "posiblemente" lo ha hecho debido a "dinámicas que nada tiene que ver con el Ayuntamiento, sino más con una posición nacional que con una local de lo que ocurre aquí".

Pilar del Olmo ha advertido de que la situación es grave, y por ello considera que Valladolid debe "preparase para el tsunami que va a venir", para ayudar las personas que lo necesitan y "más que nunca hacer ejercicio de responsabilidad y compromiso para actuar con urgencia y eficacia "en beneficio de todos los vecinos, sobre todo para quienes lo pasan peor".

La concejal 'popular' ha dejado a un lado las "críticas fáciles" y ha apuntado que "tiempo habrá para rendir cuentas del esfuerzo de todos en esta crisis, los aciertos y los errores que se han tenido, pero ahora no es el momento, hay que trabajar unidos, si no lo hacemos ahora, no lo haremos jamás", ha insistido, antes de concluir con el emotivo mensaje de que lleva a Valladolid "en el corazón" y que el objetivo es dejar una "ciudad mejor" a los hijos y nietos de los miembros de la corporación.

Por otro lado, el portavoz de Ciudadanos ha incidido en que para él y su Grupo la política "no es el arte de buscar enemigos, sino de buscar soluciones" y considera que éstas pasan por poner su trabajo "al servicio de Valladolid" para seguir adelante y hacer "política útil". Asimismo, Fernández Antolín no ha querido referirse al Grupo que no ha apoyado el acuerdo, ya que cree que es el momento de abordar la situación "en positivo, tender puentes, abandonar orillas y trabajar por el bien común".

La representante de VTLP, María Sánchez, ha comenzado por recordar que este consenso parece "atípico" en la política española, pues "la tendencia general en momentos tan duros, es que hay muchísima división y una oposición brutal".

Sánchez ha añadido que además del apoyo prioritario a las situaciones de emergencia social de los que más lo necesitan y de sectores castigados como el comercio, la hostelería y la cultura, se quiere lanzar un mensaje de "proteger" a los servicios públicos, ya que considera que "muchas de las cosas que han pasado" durante la crisis del coronavirus ha sido porque "se habían adelgazado mucho" estos servicios.