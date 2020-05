Vox convoca manifestaciones en toda España para el 23 de mayo con el estado de alarma aún vigente

Santiago Abascal lo avisó desde la tribuna del Congreso, y ahora ya se ha confirmado. Vox llama a los españoles a movilizarse contra el Gobierno. El partido pedirá autorización para celebrar manifestaciones el próximo 23 de mayo en las calles de todas las capitales de provincia en protesta contra la gestión del Ejecutivo en la crisis del coronavirus.

Así lo ha anunciado este lunes el portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, que ha precisado que esas protestas se convocarán "garantizando las condiciones de seguridad" de los ciudadanos que quieran manifestarse contra el Ejecutivo.

El 23 de mayo aún estará vigente el estado de alarma concedido por el Congreso al Gobierno, que caduca al día siguiente, el 24 de mayo. En el último debate parlamentario, Abascal ya adelantó que Vox llamaría a los ciudadanos a manifestarse en coche en las calles, algo que no ha especificado el portavoz de la formación.

No está previsto, en cambio, que otras formaciones puedan sumarse a esta propuesta. Ni el PP ni Cs se han posicionado a favor de este tipo de pasos. A pesar de que en Génova reiteran que no votarían en contra de otra prórroga del estado de alarma, no van a sumarse a las propuestas de Vox, entre ellas una posible moción de censura contra Sánchez.

"Confiamos en que el Gobierno recuerde que existe una Constitución que consagra el derecho a la manifestación y a la reunión y que estos no pueden ser vulnerados a través del estado de alarma", ha avisado Buxadé, que cree que, en caso de que las manifestaciones no sean autorizadas, será "la prueba indiscutible" de que el Ejecutivo utiliza el estado de alarma de forma "abusiva, desproporcionada e ilegal" para ejercer un estado de excepción "encubierto".

"Confiamos en que el Gobierno recuerde que existe una Constitución que consagra el derecho a la manifestación"

Vox no ha adelantado el recorrido que prevé para esas protestas ni su lema, pero ha garantizado que se convocarán cumpliendo con todas las medidas de seguridad y garantías sanitarias necesarias para proteger a los ciudadanos del coronavirus.

Además, el partido mantiene la posibilidad de presentar una moción de censura contra el Gobierno, un mecanismo que el partido aún no tiene "diseñado ni planteado" pero que considera necesario para ofrecer a los ciudadanos "una alternativa contra el Ejecutivo socialcomunista que aprovecha la pandemia para implantar su agenda" en vez de trabajar para "garantizar el empleo y la salud".