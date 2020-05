Mercadona duplica les vendes de les borses per a residus canins

20M EP

Mercadona ha duplicat les vendes de les borses per a residus canins. Aquest producte s'utilitza per a arreplegar els residus dels gossos quan fa una passejada, i es caracteritzen per tindre anses per a una major manejabilitat, un perfum agradable i un grossor que evita trencaments, informa la cadena de supermercats valenciana en un comunicat.