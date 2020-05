La Comunitat Valenciana suma 16 positius i 7 morts, però no hi ha cap ingrés en UCI

La Comunitat Valenciana ha sumat 16 casos positius per coronavirus detectats amb PCR i set defuncions en les últimes 24 hores, quatre d'ells en residències, però no s'ha registrat cap ingrés en UCI i només un hospitalitzat, segons l'última actualització de la Conselleria de Sanitat.

A més, aquestes dades suposen una reducció pel que fa al nombre de contagis confirmats aquest diumenge, quan es van comptabilitzar 52 nous positius, i tres morts menys, mentre que les altes segueixen creixent en donar-se 84, 19 més que en l'última actualització.

Igualment, les Unitats de Vigilància intensiva de la Comunitat Valenciana no han registrat cap ingrés en les últimes 24 hores i es mantenen amb 87 pacients, els mateixos que en l'última actualització: 11 en la província de Castelló, 41 en la d'Alacant i 35 en la província de València.

En la mateixa línia, només s'ha produït un ingrés en els hospitals valencians. En total, són 478 persones en tot el territori ingressades per coronavirus, dos menys que aquest diumenge, dels quals 42 estan hospitalitzades en la província de Castelló, 142 en la d'Alacant i 295 en la província de València.

D'altra banda, les altes s'acosten ja al 65% del total de positius des que es va iniciar la pandèmia. Així, des de l'última actualització, 84 persones s'han curat de coronavirus a la Comunitat Valenciana. En total, s'han donat 8.945 altes (1.236 en la província de Castelló, 3.243 en la d'Alacant i 4.466 en la de València).

A més, s'han detectat 41 nous casos positius: 16 a través de PCR i 25 a través de test ràpid, que eleven a 13.881 (10.729 per PCR i 3.152 per test ràpid) el total de positius des que va començar la pandèmia.

Per províncies, s'han detectat tres positius a Castelló, els tres per PCR, la qual cosa eleva el total a 2.000 persones des de l'inici de la pandèmia; 28 a Alacant, sis d'elles per PCR, fins a un total de 4.779 i 10 a València, 7 d'ells per PCR, la qual cosa eleva el total a 7.096. A més, hi ha sis casos de desplaçats, no nous, 5 per PCR. De tots ells, es troben actius en aquest moment 3.591 casos, la qual cosa representa el 26% de tots els confirmats.

Fins a l'actualitat s'han produït un total de 1.345 defuncions a la Comunitat Valenciana, set més des de l'última actualització: 201 en la província de Castelló, 473 en l'Alacant i 671 en la de València.

El nombre de professionals de la Sanitat que han rebut ja l'alta són 1.879 persones. El nombre total de positius és de 2.630 (1.813 a través de PCR i 817 amb test ràpid), dels quals 751 romanen actius en aquest moment (62 en la província de Castelló, 309 en la d'Alacant i 380 en la província de València).

Quant al nombre de proves realitzades per a la detecció de coronavirus, s'han dut a terme un total de 206.486 (141.118 a través de PCR i 65.368 a través de test ràpids).

Situació en residències

En l'actualitat, es mantenen en 94 les residències amb algun cas positiu: 13 en la província de Castelló, 32 en la d'Alacant i 49 en la província de València. En concret, s'han registrat dos positius en residents i han mort quatre usuaris, i altres nou treballadors s'han contagiat.

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari 30 residències a la Comunitat Valenciana: 9 en la província de Castelló, 8 en la província d'Alacant i 13 en la província de València.