Coronavirus.- Alaquàs suspèn les Falles 2020

En una reunió telemàtica, l'alcalde, Toni Saura; el regidor de Falles, Álex Ramos; la presidenta de Junta Local Fallera, Julia Roselló, i les presidències de les 11 comissions han pres aquesta "dura decisió" de forma consensuada.

La suspensió es deu a la situació provocada per la pandèmia i a les circumstàncies actuals d'incertesa, valorant les conseqüències i vetlant per la salut dels fallers, veïns d'Alaquàs, informa el consistori en un comunicat.

Després d'estudiar totes les possibilitats, la Junta Local Fallera i la Regidoria de Falles han decidit cedir la dotació pressupostària consignada a les Falles 2020 per a fer front a la crisi sanitària.

Arranca així l'exercici faller 2020-2021 i es prorroga la presidència de Junta Local Fallera i la resta de càrrecs de la directiva. Judith Díaz i Sara Morcillo continuaran ostentant el càrrec de Fallera Major Infantil i Fallera Major d'Alaquàs, respectivament.

També es mantenen els representants de les 11 comissions, que prometen fer el possible per a fer que l'impacte econòmic siga el menor possible per als professionals que viuen d'aquesta festa.

De cara al 2021, Ajuntament, Junta i comissions confien a poder celebrar prompte tots els actes "com mereix el món faller d'Alaquàs".