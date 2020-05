La candidata Pilar Lima crida a un Podem plural i inclusiu, "un partit que va nàixer de la gent i per a la gent"

Una aposta per la relació directa amb la militància per a "enfortir un partit que va nàixer de la gent i per a la gent", reivindica en un comunicat després que el líder de Podem, Pablo Iglesias, anunciara la continuació dels processos interns.

Per a Lima, la crisi del coronavirus "exigeix la necessitat d'un partit polític fort i en les millors condicions per a assumir el gegantesc repte de reconstruir el país".

Sota el lema 'Un Podem amb tu', aposta per consolidar les xarxes populars, el suport dels veïns, les iniciatives dels barris i "el col·lectiu per a fer front a aquesta i a qualsevol crisi".

També defèn el paper de la formació 'morada' en els governs on participa, assegurant a les bases: "Cada mesura aprovada, cada assoliment de Podem en el Govern estatal o de Podem en la Generalitat és vostre, de tots vosaltres i vosaltres."

Lima, militant des dels inicis, activista social i diputada en Les Corts, posa l'accent en la necessitat d'un partit "inclusiu i, sobretot, plural: Un Podem i un Podem amb totes i tots, un Podem amb tu".