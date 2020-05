La Biblioteca de La Rioja se abre para devoluciones y se retrasa el Museo y otras actividades culturales

Así lo ha avanzado este lunes la directora general de Cultura, Ana Zabalegui, en una rueda de prensa vía 'streaming', en la que ha señalado como líneas de actuación en el sector "el mantenimiento de los empleos, la garantía de la seguridad sanitaria, líneas de formación en nuevas tecnologías y competencias empresariales, y un apoyo desde lo público tanto en la contratación como en las líneas de subvenciones o la difusión".

Zabalegui ha detallado que "entre los sectores económicos especialmente afectados por la crisis y sus consecuencias se encuentra el de la Cultura", ya que "el conjunto de los espacios culturales y escénicos se ha visto absolutamente paralizado, lo que ha abocado a sus profesionales a una drástica pérdida de ingresos y a una situación crítica, dada su fragilidad estructural; por ello es imprescindible implementar nuevas medidas".

En estos dos meses de estado de alarma "hemos establecido cauces de comunicación con el sector, para escuchar y conocer su situación y para compartir y coordinar el trabajo de los próximos meses; si estamos venciendo al virus entre todos, no es menos cierto que tendremos que estar juntos también en las fases que vienen por delante", ha añadido.

En este tiempo, desde la Dirección General "se han mantenido diferentes encuentros con agentes del sector, entre ellos la recientemente constituida Plataforma Rioja Cultural". También han sido constantes "los contactos con el Ministerio de Cultura, en diferentes conferencias sectoriales".

LÍNEAS Y MEDIDAS.

Así, como resultado de estos trabajos, ha explicado Zabalegui, la Dirección General ha concretado varias líneas estratégicas: "en primer lugar, salvaguardar el empleo, la actividad de personas y pymes y el acceso a la liquidez".

En segundo lugar, reorientar la programación cultural habitual, con tres objetivos: implementar todos los medios necesarios para cumplir con las medidas de seguridad, contratar de manera prioritaria agentes y proyectos riojanos, y distribuir la actividad por todo el territorio.

La tercera línea estratégica será la de desarrollar proyectos que ayuden al cumplimiento del Acuerdo de Gobierno y el Plan de Legislatura, especialmente en el apoyo a las Industrias Culturales y Creativas y en el desarrollo de programas de apreciación artísticas y desarrollo persona.

Como cuarta línea, Cultura plantea reforzar las competencias empresariales del sector y los conocimientos digitales y uso de TICs, con el desarrollo de un plan de formación; y por último, se establece el objetivo de liderar un proceso de colaboración para afrontar el momento entre el Gobierno de La Rioja, los ayuntamientos, el sector privado y asociativo y la sociedad riojana en su conjunto.

A partir de estas líneas, desde el Ejecutivo riojano se plantean medidas como la contratación directa y/o compartida de proyectos generados por el sector cultural: reorganización de la programación propia habitual, propuesta de proyectos en colaboración con ayuntamientos, proyectos para la Escuela Abierta de Verano, proyectos que desarrollen la apreciación artística en la escuela y proyectos para el Festival Actual 2021 y otros.

En este sentido, ha avanzado que el Actual 20-21 tendrá "un fuerte carácter riojano", y, aunque ha dudado de que se puedan hacer conciertos multitudinarios en espacios cerrados, sí ha valorado que, al celebrarse en enero, "nos da más margen para evalura qué se hace". No es el caso de Riojafórum, con programación ya en septiembre "en la que habrá que hacer un paréntesis, porque no podemos vender entradas de algo que no sabemos si vamos a poder ofrecer".

También mantener y flexibilizar las subvenciones para el desarrollo de actividades culturales y producción de artes escénicas, que comprende fundamentalmente ampliar los plazos para la realización de proyectos al primer semestre de 2021 y facilitar el adelanto de al menos parte de la cantidad subvencionada.

Igualmente, se plantea un Plan de Formación: en competencias empresariales y digitales, en aras del fortalecimiento del sector, y que forman parte del Acuerdo de Gobierno y del Plan de Legislatura. Y, por último, un plan de comunicación, con doble orientación de identificar los espacios culturales como libres de Covid y transmitir que se cumplen escrupulosamente las medidas higiénicas y las de contacto social; por otro lado, la de impulso del consumo cultural y de apoyo al sector cultural.

Asimismo, Ana Zabalegui también ha valorado como "muy interesante" el paquete de medidas lanzado desde el propio Ministerio de Cultura contra el coronavirus, entre las que se encuentran la concesión directa de subvenciones a Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Fianzas SGR, acceso extraordinario de artistas a la prestación por desempleo, contratos del sector público o líneas de ayudas al libro y al arte.

DESESCALADA FASE 1.

En su intervención, la directora general de Cultura también ha explicado las novedades que introduce la entrada en vigor de la Fase 1 en la Cultura riojana: tras la apertura el pasado día 4 del Archivo Histórico Provincial, con importantes medidas de seguridad sanitaria, este lunes se reabren las puertas de la Biblioteca de La Rioja, aunque por el momento sólo para dar el servicio de devolución de materiales prestados con anterioridad al inicio de la cuarentena.

La previsión es iniciar en cuanto sea posible el préstamos de documentos, aunque con previa solicitud por medios telemáticos y sin poder acceder por ahora al interior de los centros. En estos momentos, casi 20.000 documentos bibliotecarios de las bibliotecas riojanas están prestados, de los cuales 9.173 pertenecen a la Biblioteca de La Rioja.

Por ello, y por garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, en este primer momento se habilitará, exclusivamente, el servicio de devolución de los documentos que, tal y como aconsejan las autoridades sanitarias, serán depositados en cajas de cartón para pasar una cuarentena de 14 días.

Además, la Biblioteca de La Rioja, como cabecera del Sistema de Bibliotecas Públicas de La Rioja, ha elaborado recientemente un documento dirigido a las bibliotecas públicas de la región en el que se detallan una serie de recomendaciones técnicas para la progresiva apertura de sus servicios bibliotecarios.

"El Gobierno de La Rioja ha reforzado de forma extraordinaria los servicios públicos de carácter virtual de las bibliotecas riojanas (esencialmente eBiblio y eFilm La Rioja), se han realizado más de 3000 préstamos de películas y documentales en eFilm La Rioja y casi 18.000 libros, audiolibros, periódicos y revistas electrónicos en eBiblio La Rioja en estas semanas", ha explicado.

En la parte museística, el Museo de La Rioja de Logroño, el Museo Casa Encantada de Briones y el Museo del Torreón de Haro permanecerán de momento cerrados al público, dado que están trabajando en obras de mejora de sus instalaciones e implementación de las medidas de protección que garanticen la máxima seguridad de visitantes y trabajadores.

Para acabar, Zabalegui ha apuntado que en esta Fase 1 ya se permite la celebración de actos y espectáculos culturales, incluyendo el cine, aunque limitados a un aforo máximo de 30 personas en los que se celebren en recintos cerrados, y de 200 al aire libre, aunque siempre apelando a la máxima seguridad de público y trabajadores.