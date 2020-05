L'accident s'ha produït sobre les 9.00 hores quan el ciclista va caure mentre circulava amb la citada via. Fins al lloc s'ha desplaçat una unitat de Suport Vital Bàsic, l'equip sanitari del qual ha assistit el ciclista per policontusions i possible fractura de clavícula.

Posteriorment, després de rebre la primera assistència, l'home de 52 anys ha sigut traslladat a l'Hospital de la Ribera en l'ambulància SVB, segons han assenyalat les mateixes fonts.