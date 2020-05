Críticas en 'El programa de Ana Rosa' a las fotografías de Díaz Ayuso en su última entrevista: "Es para echar a llorar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonizado este fin de semana la portada del diarioEl Mundo con unas fotografías que no han quedado exentas de polémica.

Con los brazos cruzados sobre el pecho, la interpretación de la presidenta ha despertado diversas reacciones en redes sociales que critican la escenografía y la intencionalidad que rodean a las fotografías. Internet se ha llenado de memes con la imagen de Ayuso, y algunos comparan su retrato con estampas de simbología católica.

El programa de Ana Rosa ha comentado este lunes la polémica de estas fotografías y tanto la presentadora como los colaboradores se han puesto de acuerdo en que la escenografía elegida fue intencionalizada.

Ayuso lo ha vuelto a hacer pic.twitter.com/vY9TmrSBfn — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) May 9, 2020

Ana Rosa Quintana ha defendido a la presidenta y ha explicado que esta ha sido una semana "complicada" para Díaz Ayuso, "está sufriendo una campaña brutal y no se puede permitir que se haga una campaña en la que la responsabilicen de tantas muertes", ha añadido la periodista.

No obstante, la presentadora ha reconocido que la portada del diario El Mundo no fue de lo más acertado. "No sé si es un error de comunicación o no lo sé, yo os digo que a mí no me ha gustado", ha reconocido Ana Rosa Quintana.

Eduardo Inda ha seguido la misma línea que su compañera y ha calificado de "cagada" la estrategia de comunicación elegida por la presidenta autonómica. Asimismo, el tertuliano ha explicado que, en su opinión, las fotografías han sido un error similar al de la imagen publicada hace unas semanas por Pablo Casado frente al espejo.

Verónica Fumanal, colaboradora del programa, ha sido la más crítica con Ayuso: "Es para llorar", ha comentado. Inda ha utilizado unas declaraciones del expresidente del Gobierno, Felipe González, para defender la "austeridad en las formas". "Sobreactuar es un error clamoroso. Es un error en términos de opinión pública", ha añadido el director de OkDiario.