Demi Moore rememora con una fotografía inédita cómo Little Richard ofició su boda con Bruce Willis

Aunque por culpa del coronavirus no se le ha dado la importancia que debería, la muerte de Little Richard supone todo un acontecimiento para entender la cultura occidental actual desde la perspectiva cultural. Referente de toda una generación de artistas, desde los Beatles a T. Rex, Richard Wayne Penniman, su verdadero nombre, no solo fue uno de los mayores pioneros del rock'n'roll, sino que también supo hacer de su vida un espectáculo.

Y si no, solo hay que preguntarle a una de las más famosas -y mejor avenidas incluso en la separación- exparejas de Hollywood: la que formaron desde mediados de los 80 hasta primeros de milenio los actores Bruce Willis y Demi Moore.

Ha sido precisamente esta última quien ha echado mano de su cuenta de Instagram, donde posee algo más de 1.700.000 seguidores, para recordar la figura del músico fallecido a los 87 años de edad y rendirle un sincero homenaje, aunque no solo por sus inmortales creaciones como Tutti Frutti, Good Golly Miss Molly o Freedom Blues.

Habría que remontarse a los años 50, cuando, en pleno auge de su éxito, Little Richard decidió dejar la música aparte y estudiar teología en la Universidad cristiana de Alabama, ordenándose poco después ministro de la orden pentecostal.

Avanzamos hasta diciembre de 1987, el día de la segunda boda entre Demi Moore y Bruce Willis. Porque sí, Little Richard estuvo allí. Pero, ¿por el lado de la novia o por la familia del novio? Pues por ninguno de los dos, porque el célebre arquitecto del rock fue ni más ni menos que quien ofició el enlace.

La pareja se había casado el 21 de noviembre en Las Vegas, solo tres meses después de conocerse en el estreno de Procedimiento Ilegal, la nueva película del por entonces novio de la actriz, Emilio Estévez. La actriz se quedó embarazada aquella misma noche de su primera hija en común, Rumer Willis.

Pero aquella boda en Las Vegas no había tenido suficiente publicidad para los agentes de ambos intérpretes y la productora TriStar organizó una segunda ceremonia, que fue la que presidió el músico afroamericano.y que ahora Demi ha querido recordar con una fotografía llena de júbilo.

"Hoy recordamos a Little Richard... Bruce y yo tuvimos la suerte y el honor de que fuera él quien oficiara nuestra boda en 1987: muchas gracias por todos aquellos recuerdos. Descansa en paz", escribe la intérprete de 57 años en una publicación que han dado a Me Gusta casi 130.000 personas.