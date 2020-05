Bargalló prevé reabrir las aulas catalanas en la fase 2 pero no para "hacer clases normales"

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, ha asegurado que prevén reabrir las aulas en junio en los territorios que estén en fase 2, pero ha concretado que "no será en ningún momento para volver a hacer clases normales".

En una entrevista este lunes en Ràdio 4, Bargalló ha explicado que después del periodo de preinscripción en los centros se reabrirán las aulas para "cuestiones diversas", y que acogerán alumnos que están acabando su etapa educativa, como los de sexto de Primaria, cuatro de la ESO, segundo de Bachillerato y últimos cursos de ciclos formativos.

"Estos alumnos los acogeremos para hacer el traspaso del etapa al título, con medidas sanitarias y con grupos reducidos", ha sostenido el conseller, que también ha dicho que se están planteando medidas para acoger a otros alumnos cuyas familias lo necesiten, pero ha subrayado que esta asistencia será voluntaria.

Preinscripción telemática

Sobre la preinscripción, que comienza este miércoles de forma telemática y se podrá hacer hasta el 22 de mayo. Bargalló ha avisado de que esta fórmula no será así "por última vez", ya que considera que es más fácil y segura.

Igualmente, para las familias que no puedan preinscribirse de forma telemática, los centros abrirán presencialmente los cuatro últimos días, y el conseller ha apuntado que no cuentan con el dato de los nuevos alumnos de P3 que no puedan preinscribirse: "No les tenemos en el sistema. No sabemos cuántas familias de P3 podrán hacerlo o no telemáticamente".

Preparando el próximo curso

De cara al curso 2020-2021, el Bargalló ha explicado que están trabajando escuela por escuela para analizar los espacios que tienen, ya que prevén que las aulas acojan "la mitad de los alumnos que acogían hasta ahora", y también que deben estar preparados para otro posible confinamiento.

El conseller prevé que las aulas acojan "la mitad de los alumnos" el próximo curso

Así mismo, el conseller ha afirmado que se deberán adaptar los espacios y los horarios de entrada y salida a los centros para evitar aglomeraciones, y ha destacado que la prioridad es que "todos los alumnos estén siempre", sobre todo los de 0 a 12 años, para favorecer la conciliación familiar.

"Más gasto"

Preguntado por el incremento del gasto para llevar a cabo estos cambios, Bargalló ha sostenido que se debe responder "con más gasto, a partir de aportaciones de la Unión Europea, del Estado y la regla de gasto".

El conseller ha subrayado la necesidad de personalizar la educación de cada alumno: "El curriculum por el curriculum ha saltado por los aires, lo importante es la personalización del alumnos", y ha añadido que nadie se debe poner nervioso porque el temario no se haya podido terminar este curso.

En este sentido y sobre la selectividad, Bargalló ha opinado que "la logística es fácil cambiarla", ya que hay muchas aulas en los institutos, y ha apuntado que para realizar la prueba muchos alumnos se movían en autobús, tras lo que ha insistido en que hay aulas en los institutos más próximas a los alumnos.

Bargalló no descarta cambiar el lugar de la Selectividad por los institutos

Medidas en guardarías

Sobre las guarderías, el conseller de Educación ha reconocido que le preocupan las medidas de seguridad de alumnos y profesores y ha explicado que este jueves habrá una reunión con la ministra de Educación, Isabel Celaá, y los consejeros de las comunidades autónomas para conocer un "marco general de medidas".

Ha destacado que en septiembre espera retomar la actividad con unas medidas más efectivas en estos centros, pero aún está a la espera de conocer este marco general en junio, ya que son conscientes de que las medidas de distanciamiento "no se pueden garantizar" en alumnos tan pequeños.

En cuanto a las actividades de ocio y tiempo libre durante el verano, Bargalló ha asegurado que se podrán realizar en la fase 2 y que son "más necesarias que nunca", aunque se deben hacer de manera ordenada, para lo que ha ofrecido las instalaciones de los institutos, porque tienen espacios, como las duchas, con las que no cuentan las escuelas.