Naiara Davó anuncia la seua candidatura per a "un Podem fort com a actor determinant en la reconstrucció"

"El compromís de Podem és no deixar ningú arrere. Podem ha de seguir unit per a liderar la reconstrucció de la nostra terra", manifesta en un comunicat com a síndica en Les Corts i "líder natural de Podem".

Davó dona aquest pas a la secretaria general amb tres objectius: unitat i estabilitat de l'"espai polític del canvi", defendre que Podem i Podemos seguisquen governant per a ampliar les mesures de l'escut social i liderar la reconstrucció i construir un Podem fort que siga l'actor determinant de la reconstrucció social i econòmica.

Fins aleshores, sosté que la Covid-19 ha inaugurat un nou context polític a tots els nivells: "Estem travessant els moments més durs com a país. Milers d'espanyols han perdut la vida deixant una ferida profunda en el nostre poble. La devastació econòmica que està deixant la batalla està sent la més intensa d'aquest XXI".

Durant la gestió d'aquesta crisi, Davó destaca que juntament amb la resta de dirigents de Podem ha "assumit el lideratge per a construir un escut social fort que garantisca la protecció de les majories".

Posa en valor el paper de Podem per a impulsar mesures "pioneres" en la defensa del dret a la vivenda, en la Conselleria d'Arquitectura Bioclimàtica de Rubén Martínez Dalmau: "Mentre el 2008 es desnonaven famílies, el 2020 s'han prohibit els desnonaments, s'han suspès els pagaments dels lloguers en el parc públic i s'han aprovat ajudes de fins a 650 euros per a famílies vulnerables".

En la mateixa línia, l'aspirant ressalta l'ingrés mínim vital i "la major inversió pública en democràcia, 200.000 milions d'euros" per part de Podem a nivell estatal, dins del Govern central compartit amb el PSOE.

I reivindica: "L'any 2019, Podem va assumir ser un actor de govern per a completar el canvi iniciat el 2015 amb el primer pacte del Botànic", juntament amb PSPV i Compromís. "Ara, Podem ha de ser l'actor determinant en la reconstrucció de la nostra terra. Unitat, compromís i futur".