CCOO acusa a Justicia de reiniciar los plazos procesales sin asegurar antes la salud de la plantilla

"No se puede aceptar que Castilla y León siga en la fase 0 y los servicios de Justicia pasen a la fase 1, como si el personal de Justicia y quien tenga que acudir a las sedes judiciales fueran ciudadanía de segunda, que no tienen derecho a la misma protección de su salud que el resto", denuncia Raúl Franco Blanco, delegado sindical de CCOO en la Administración de Justicia de Valladolid.

Franco incide en que se trata de "una política de kamikazes", en referencia a que en Salamanca ha fallecido un compañero, en Palencia hubo otro en la UCI durante varios días, en Segovia también se ha producido un ingreso hospitalario, y se han tenido que llevar a cabo numerosos cierres de sedes judiciales para desinfecciones por existir indicios de posibles positivos por la COVID-19.

Tras la publicación en el BOE de la Orden Ministerial por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19, CCOO advierte de que el Ministerio infravalora el peligro que supone pasar este martes a la fase 1 del plan de desescalada, mientras que Castilla y León continua en la fase 0 conforme a criterios sanitarios.

"Esto es debido a que el ministro se ha plegado a los intereses económicos, que exigen la puesta en marcha de la Administración de Justicia, sin haber dotado a la misma de los medios de protección para garantizar la seguridad y la salud de los profesionales que forman parte de la misma", continúa con la denuncia el responsable de CCOO en el sector de Justicia vallisoletano.

Las medidas preventivas planteadas por el Ministerio se establecen de una forma "vaga y poco concisa", añade Franco, quien apunta que no evalúan los riesgos existentes en cada una de las oficinas y puestos de trabajo, algo evidente para disponer las medidas necesarias para evitar o reducir al máximo el posible el riesgo de contagio; "esto es lo que dice la Ley, lo que dicen las autoridades sanitarias, lo que propone CCOO y lo que se niega a aceptar el propio Ministerio".

El representate de CCOO, a través de un comunicado recogido por Europa Press, acusa al ministro y su equipo directivo de quitar importancia al uso de mascarillas, a la realización de controles de temperatura a la entrada de las sedes judiciales, o a la práctica de test de anticuerpos a los integrantes de la Administración de Justicia.

También considera que incumplen su propia orden ministerial, dado que no existen en las sedes judiciales balizamientos o cintas de separación para distribuir los flujos de movimientos dentro de los edificios judiciales, no existe el número suficiente de mamparas, las pantallas protectoras faciales que se han recibido fueron donadas, hay estancias que carecen de ventilación, no hay un servicio de prevención, no se han realizado evaluaciones de riesgos... concediendo a la gerencias de Justicia la competencia sobre los equipos de protección individual y colectivos, pero sin capacidad de compra.

A ello suma la necesidad de reforzar el servicio de vigilancia a las puertas de las sedes, como el del servicio de limpieza, "y que se acuerden de todos los compañeros distribuidos por las provincias de esta tierra, dado que siempre se olvidan de la Justicia de Paz".

Así, desde el sector de Justicia de CCOO se manifiesta que "una vez más se han antepuesto la prestación de servicios no esenciales durante el Estado de Alarma a la protección de la salud de los profesionales que integran la Administración de Justicia, como ya están haciendo desde que aceptaron la presentación de escritos y la práctica de diligencias no esenciales, incluyendo la práctica de actos de comunicación y ejecución no telemáticos".

"Nuestro primer objetivo es la protección de la salud, y se presentarán cuántas denuncias sean necesarias por actuaciones que no cumplan con las medidas preventivas y de seguridad para garantizar la salud del personal, si las medidas preventivas no se aseguran o si no se detiene la actividad ante el riesgo de contagio", advierte Raúl Franco.

CCOO traslada así al ministro la responsabilidad de una eventual extensión de la pandemia en la Administración de Justicia.