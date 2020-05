Ayuso estudia que las mascarillas "sean de uso obligatorio en todos los espacios públicos”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que se está estudiando hacer que las mascarillas sean de uso obligatorio en los espacios públicos. Lo hace el mismo día en que en Madrid comienza el reparto gratuito de mascarillas ffp2.

“Estamos estudiando que las mascarillas sean obligatorias en todos los espacios públicos”, ha dicho la presidenta, entrevistada en Onda Cero.

También ha explicado que este uso obligado sería en lugares donde se esté en "contacto con otros ciudadanos". Además, apeló a la "responsabilidad individual" para evitar la propagación de la pandemia.

Ayuso también ha hablado de su proyecto para la construcción de un hospital parecido al que se montó en el Ifema para luchar contra la pandemia del cononavirus, pero que sea permanente y que esté igualmente dedicado a tratar epidemias como la del coronavirus.

"Tenemos ya unas parcelas y vamos a construir un hospital y dependiendo de las épocas o rebrotes, esté preparado para ello", ha dicho Ayuso en una entrevista en Onda Cero.

Las instalaciones tendrían la capacidad de llegar a las mil camas y tendrían todo el equipo necesario para enfrentar las epidemias como la del coronavirus (equipos de rayos X, etc) así como espacios suficientes para la visita de los familiares con seguridad.

"Ifema ha demostrado que en los hospitales que tienen techos altos los pacientes sanan muy bien", ha afirmado, entrevistada por el periodista Carlos Alsina.

La presidenta argumentó que Ifema ha demostrado la capacidad de la Comunidad para responder ante el coronavirus, pero que el espacio ferial necesita "recuperar la normalidad".

La presidenta de la Comunidad ha abogado por levantar más restricciones para que la economía se vuelva a reactivar: "De qué vamos a vivir si eternamente estamos en casa", ha dicho.

Ayuso ha opinado que la regulación de la desescalada por parte del Gobierno central no hace sino crear "sinsentidos". "El confinamiento absoluto es lo que nos protege ante el virus, pero económicamente no va a servir".

"Incómoda" en las fotos

Por otra parte, Díaz Ayuso ha reconocido que no se sintió "cómoda" cuando se hizo las fotos de la entrevista que publicó este fin de semana el diario El Mundo y ha asegurado que no buscó "transmitir nada" con ellas.

"La verdad es que en esos momentos cuando me estaba haciendo las fotos te confieso que no estaba tampoco muy cómoda. Lo que pasa es que había sido un día muy largo, una semana durísima, viernes por la tarde. 'Ponte así, ponte asá'... bueno, pues lo haces", ha contado en la entrevista en Onda Cero.

Ayuso ha desgranado que estaba "deseando irse a casa" y no reparó "en más". En todo caso, ha sostenido que es "responsabilidad" suya. "No le hago tampoco daño a nadie, no tenía tampoco intención de transmitir nada y simplemente es que estoy a otras cosas", ha manifestado.

En este punto, ha trasladado que está deseando "encontrar el punto exacto entre la lucha por la vida y por la salud" así como dar "el paso adelante" que les hace falta "para reactivar la economía" teniendo en cuenta que son "un motor económico para España" y que no pueden "estar permanentemente encerrados".