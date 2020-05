Tu horóscopo diario: lunes 11 de mayo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 11 de mayo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Has puesto mucho de tu parte para mejorar una relación que ves que no va hacia ninguna parte. Ahora tendrás mucho más clara la mente, y eso significa que vas a ver sin dudar lo que debes de hacer. Hagas lo que hagas, te traerá mucha tranquilidad.

Tauro

Es hora de que asumas que hay cosas que no puedes hacer ya por diversos motivos y eso no es nada especialmente negativo, ya que te va a dar la oportunidad de ensayar nuevos campos de acción. Los cambios pueden ser muy beneficiosos ahora.

Géminis

Hay cierta persona con poder que se está volviendo algo pesada o que impone su criterio con poca flexibilidad y sin pensar en los demás. Debes aguantar, pero no hasta extremos que rayen en la estupidez. En ese caso, expón tu criterio claramente.

Cáncer

Esperas noticias de un familiar y no van a tardar en producirse. No debes de pensar en negativo, ya que aún te faltan elementos de juicio para ello y no te conviene ponerte triste sin razón objetiva. Ten calma y verás como todo transcurre mejor de lo esperado.

Leo

Vas a vivir una experiencia diferente y muy reconfortante ya que alguien te hace llegar su afecto y su reconocimiento por algo que has hecho por esa persona. Tu corazón se inunda de gratitud y de felicidad. Disfrutarás de una excelente comunicación.

Virgo

Procura protegerte de algo que puede hacerte daño o dejar un hábito que sabes no es nada conveniente para tu salud. Es cierto que es algo un poco complicado en este momento, pero debes pensar en el futuro y considerar el bien que puede hacerte después.

Libra

Saltarás de una cosa a otra porque mentalmente estarás demasiado alerta y quizá con tensión nerviosa o con un poco de irritación. Respira hondo y haz algo de yoga o meditación. Te vendrá muy bien para templar el ánimo y ver cómo fluyen las cosas.

Escorpio

Centrarte en el momento presente es algo que debes hacer de inmediato. No quieras correr y pensar en lo que vas a hacer después, porque eso te impedirá disfrutar lo que tienes ahora delante de ti. Es muy importante que no adelantes acontecimientos.

Sagitario

Tus méritos no son nada desdeñables y eso es lo que debes de poner en valor en este momento, incluso si hay alguien que te dice lo contrario. No es cierto y así debes de verlo en tu interior. Confía en ti y en lo que puedes hacer si te lo propones.

Capricornio

No debes de quejarte de nada, porque a tu alrededor hay personas que no lo están pasando nada bien y quizá debes valorar mucho más lo que tienes. Esa mirada positiva te ayudará mucho más que estar todo el rato quejándote de lo tuyo.

Acuario

Lo mejor es que pongas toda la carne en el asador hoy y te dejes de paños calientes a la hora de abordar un asunto de dinero algo complicado y que necesita buena voluntad para resolverse. Se flexible y piensa en que hacer un favor es algo que te traerá paz.

Piscis

Haces un ejercicio de imaginación y te figuras cómo podría ser algo en lo que trabajas hace tiempo y que poco a poco va tomando forma. Te costará aún un tiempo acabarlo, pero lo cierto es que avanzas bien y eso te anima a ir más allá y perfeccionarlo.