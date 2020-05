Xunta aboga por abrir negocios de más de 400 m2, pero que la superficie disponible no supere este límite

Así se lo ha propuesto Feijóo al presidente estatal, Pedro Sánchez, durante la novena videoconferencia de líderes autonómicos, durante la cual ha insistido en que no genera "confianza" cuando las normas recogidas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se conocen "en el último instante" y suscitan "dudas".

"Al presidente del Gobierno siempre le reiteramos que es bueno trabajar con instrucciones claras y con certezas. Es un constante de la posición de Galicia", ha garantizado el máximo mandatario gallego.

Así, una de las cuestiones en las que ha puesto el foco durante la videoconferencia ha sido en el comercio, que en las cuatro provincias gallegas ya podrá abrir sin cita previa desde este lunes.

En este sentido, Feijóo ha reclamado que no solo se permita levantar la verja de aquellos locales de menos de 400 metros cuadrados, sino también a los que sean más grandes pero que limiten la superficie disponible a ese máximo.

A su modo de ver, esto es "lógico" porque es "similar" a las normas que rigen en "la mayoría de países europeos" y porque, como ya ocurre con los concesionarios, permitiría abrir aquellos almacenes de material agrícola, ganadero y de la construcción.

Igualmente, ha transmitido a Sánchez las "dudas" del pequeño comercio en cuanto a la activación de las rebajas y a la adopción de protocolos de seguridad que aparecieron este sábado en el BOE. "No se puede improvisar una medida de un sábado para el lunes", ha advertido.

PESCA Y CAZA DEPORTIVA

Además, Feijóo ha recogido el guante de las consellerías de Mar y Medio Ambiente y ha defendido que la pesca recreativa "es un deporte individual" y que, por lo tanto, pueden seguir practicándose durante la fase 1.

Y es que el Gobierno gallego había autorizado tanto la pesca fluvial y marítima como la caza deportiva en virtud de una orden publicada en el BOE el 1 de mayo. Sin embargo, este sábado el propio BOE excluía ambas prácticas de la lista de actividades permitidas.

"Lo vamos a ver en el ámbito bilateral con el Ministerio de Sanidad", ha adelantado Feijóo al respecto, al tiempo que el propio ministro, Salvador Illa, en una rueda de prensa simultánea, aseguraba que lo estudiaría.

Otra de las cuestiones que ha planteado el presidente de la Xunta en la videoconferencia ha sido la reapertura de más pasos fronterizos entre Galicia y el norte de Portugal, dos territorios que tienen -ha asegurado- una situación epidemiológica "muy parecida".

De igual modo, ha dicho que "es momento de regular las eurociudades" (Chaves-Verín, Salvaterra-Monção y Tui-Valença) para que las fronteras sean "más permeables". No en vano, ha recordado que el país vecino "está abriendo con mayor celeridad el comercio y su actividad económica".

"CLARIDAD" Y "ANTICIPACIÓN"

Al hilo de todo ello, ha insistido al Gobierno en la necesidad de dar "claridad" y "anticipación" en las órdenes dictadas: "Cuanto menos improvisación y más unidad de acción, mejor podremos avanzar todos juntos en el horizonte que perseguimos".

Tras subrayar que los ciudadanos, las administraciones y los agentes sociales deben conocer "qué tienen que hacer" y "qué pueden hacer" en cada una de las fases de la desescalada, ha avisado de que "no se puede normalizar la aprobación de normas a contrarreloj ni las rectificaciones y cambios de criterios todos los días".

Pero también ha profundizado en la "cogobernanza" y "mayor unidad" entre el Estado y las comunidades que anunció Sánchez esta semana con la vista puesta en la apertura de la actividad. No obstante, Feijóo ha lamentado que esa actitud "no empezó en el mejor de los escenarios", dado que las autonomías -ha criticado- se tuvieron que enterar "por la televisión" de si avanzaban o no a la fase 1.

"PRUDENCIA" PARA LA FASE 1

Más allá de discrepancias entre administraciones, el presidente de la Xunta ha saludado que a partir de este lunes "el 100 por 100 de los gallegos" avanzarán en el desconfinamiento y podrán "hacer más cosas con menos limitaciones y con más posibilidades en la vida social y laboral".

"Tenemos unos servicios sanitarios y una situación de la pandemia lo suficientemente controlada para poder ir disfrutando de más libertades y movilidad", ha garantizado.

Eso sí, se ha dirigido a la ciudadanía para señalar que la palabra 'prudencia' debe estar "más interiorizada en los próximos 15 días" para que la Comunidad pueda "seguir avanzando y no retrocediendo".

"Se lo debemos, en primer lugar, a las 592 personas que fallecieron" durante la pandemia, ha expresado, para luego referirse al personal sanitario, de asistencia social y a todos aquellos que trabajaron durante la pandemia para que a los gallegos no les faltasen "los servicios básicos". "Nos lo debemos a todos, porque hicimos un enorme esfuerzo".