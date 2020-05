Pere Aragonès: "Revisaremos el ‘no’ al estado de alarma si dejan decidir a los territorios"

El vicepresidente del Govern de la Generalitat y conseller de Economía, Pere Aragonès, tiene por delante la difícil tarea de negociar con el Estado los recursos que necesita Cataluña para salir de la crisis de la Covid-19; además de liderar su partido, ERC, en un momento de relaciones más que complicadas con el PSOE en Madrid, y con JxCat en Cataluña.

En este escenario, el vicepresident nos recibe telemáticamente en su despacho provisional, ya que la pandemia paralizó el traslado de la sede de la Conselleria de Economia de la Rambla al nuevo Districte Administriu, en La Marina del Port.

Cataluña es uno de los territorios con más contagios y muertos por coronavirus.¿Cómo lo están viviendo?

Estamos en más de 10.000 personas fallecidas entre los fallecidos con una prueba previa PCR que confirmase el diagnóstico y los casos sospechosos. El impacto es muy grande.

¿Cuál es su calendario?

La propuesta que enviamos y se ha aprobado es que las zonas con menos afectados y en las que hay menos movilidad –que a la vez son las más periféricas y más rurales– pasen desde este lunes a la fase 1. A partir de aquí, creo que iremos bastante rápido avanzando hacia fase 1 en el resto de Cataluña. Lo importante es poder desconfinar, y controlar que no volvemos dos meses atrás. Si volvemos atrás, será muy difícil de remontar.

Con este panorama, ¿por qué ERC votó en contra de la última prórroga de la alarma?

En primer lugar, tenemos que tener claro que el estado de alarma es una excepción desde el punto de vista constitucional. No puede irse prorrogando indefinidamente sin ningún horizonte. En segundo término,quien tiene conocimiento sanitario son los profesionales sanitarios. Yen seguridad y movilidad, los profesionales de la seguridad, en Cataluña los Mossos de Esquadra. Estos ámbitos aquí los gestiona la Generalitat de Cataluña.

¿Y para solucionar esto no es suficiente con lo que ofreció Sánchez alPNV, de abrirse en un futuro a una cogobernanza?

Cogobernanza es un término que si no va acompañado de quién toma las decisiones, y que en este caso debería ser la comunidad autónoma, no sirve para nada. Han diseñado un sistema en el que decide el ministro de Sanidad y lo aplica el presidente de la comunidad autónoma.No hemos llegado a un acuerdo con el PSOE porque sigue con una centralización de las decisiones.

"Si el primer gobierno de coalición de izquierdas pacta el presupuesto con un partido neoliberal como Ciudadanos sería una traición a la legislatura"

¿Cómo valora la tesis de que ustedes, ERC, llevaron al PSOE a pactar con Cs al anunciar su ‘no’ con más de un día de antelación y que lo hicieron arrastrados por la crítica de Torra a Sánchez?

Estoy absolutamente en desacuerdo con esta interpretación que hace el PSOE. Quien quiere buscar una solución, se esmera en negociar; quien no quiere hacerlo, busca excusas… Nosotros planteamos una cosa muy clara, que es que la capacidad de decisión debe estar en las comunidades autónomas.

¿Están dispuestos a cambiar su voto en posteriores prórrogas?

No debemos cerrar la puerta. Estamos dispuestos a revisar esta posición si finalmente presentan un esquema diferente de un estado de alarma y se devuelve la capacidad de decisióna las que son las administraciones que tienen la competencia. No han tenido voluntad de negociar y esto es lo que lamento.

Hay una parte del Gobierno central muy satisfecha con la aparición de Ciudadanos...

Deberían reflexionar sobre la coherencia que pueda tener un gobierno de izquierdas pactando con un partido neoliberal. Eso no es coherencia.

¿Realmente usted no ve factible que, ante esta situación excepcional, tengamos un gobierno PSOE-Podemos y que en el presupuesto apuesten por Cs?

Hemos visto cosas imposibles, por lo tanto, en política no se puede descartar nada, pero sería absolutamente incoherente. Y, de hecho, yo creo que si el primer gobierno de coalición de izquierdas se acabase apoyando en un partido neoliberal sería una traición a los principios que hicieron nacer esta legislatura. Tenemos tiempo por delante y oportunidad de volver a sentar las cosas y encauzarlas de donde no deberían haber salido.

¿Por qué piden que decidan en la desescalada las autonomías?

No por una cuestión de acumular poder, sino simplemente porque el conocimiento de la evolución de la pandemia en cada territorio, lo tiene el sistema sanitario, y este está gestionado por las autonomías. Es lo más lógico, porque ha habido errores, Es un momento muy difícil, no es un reproche, pero sí que ha habido errores, como con la centralización de los suministros sanitario.

"No hemos llegado a un acuerdo con el PSOE porque siguen en la centralización"

¿Cree que los 16.000 millones de euros prometidos por la ministra de Hacienda para las autonomías es suficiente?

Con los 16.000 no vamos a llegar. Sí creo que el diseño del fondo va en la buena dirección, porque no es un ‘FLA dos’. Es decir, no plantean préstamos, sino transferencias y tiene muy en cuenta la afectación del coronavirus por territorios. Creo que es una buena opción.Pero también creo que esos 16.000 millones se quedan cortos y que deberíamos ampliar para llegar a toda la cobertura de necesidades.

¿Han calculado cuánto debería tener el fondo anunciado por el Gobierno central?

Tendría que estar por encima de los 25.000 millones de euros. Debemos incorporar también políticas de reconstrucción más allá de las políticas en el ámbito sanitario. Por ejemplo, es muy importante una prestación por cuidado de hijos, para que mientras dure esta situación en los colegios las familias puedan hacer una reducción de la jornada de trabajo y no pierdan ingresos.

En cuanto a fondos propios de Cataluña. Ustedes aprobaron unos presupuestos que necesitan de ajustes para hacer frente a esta crisis. ¿Trabaja ya el Govern en medidas de choque?

Hemos tomado ya dos decisiones en el último mes. Primero la misma aprobación del Presupuesto porque es mucho mejor afrontar las derivadas económicas del coronavirus con un presupuesto del año 2020, que incrementa el gasto en 3.000 millones, que no seguir con una prórroga del presupuesto de 2017. La segunda es que no vamos a hacer ni un solo recorte en el gasto de la Generalitat, no lo vamos a hacer.

"No vamos a hacer ni un recorte en el gasto de la Generalitat"

¿Contemplan ustedes una subida de impuestos para incrementar los ingresos de la Generalitat ante la crisis?

Mire, yo creo que en el ámbito impositivo en Cataluña tenemos un nivel de impuestos elevado, adecuado a las circunstancias y de hecho bastante progresivo. Cuando aprobamos los presupuestos de la Generalitat, incorporamos un aumento de impuestos a las clases altas, un impuesto sobre la riqueza, en el ámbito de las grandes herencias y las rentas más altas. Ahora lo que debemos atacar es el fraude fiscal, especialmente el fraude fiscal de las grandes empresas.

Tres de las consejerías que están siendo más perjudicadas por la pandemia son de ERC: Salut, Educació y Treball, Famílies i Afers socials. ¿Han calculado la inyección extra que necesitarán estos departamentos y con qué grupos parlamentarios están abiertos a negociar?

Más que consejerías perjudicadas, diría que son las consejerías que están liderando la lucha contra el coronavirus y contra las consecuencias de la Covid-19. En términos políticos, yo no lo veo como un desgaste, sino como una responsabilidad de liderar la lucha contra el coronavirus y sus consecuencias. En el ámbito sanitario tenemos el cálculo ajustado: estimamos en unos 2.000 millones de euros las necesidades de mayor gasto sanitario.

Evidentemente cuando negociemos una modificación presupuestaria , queremos que genere el máximo consenso político posible en el Parlament. Nos vamos a dirigir a todos los grupos de la Cámara, pero empezando, evidentemente, por aquellos que nos han dado apoyo en el presupuesto, que son los comunes. EnComúPodem serán los primeros a los que vamos a tener en cuenta, como no puede ser de otra forma.

¿Está totalmente suspendida la Mesa de Diálogo que pactó Sánchez con ustedes?, ¿quizá la pandemia ha puesto en pausa el proceso independentista?

La mesa de diálogo es un elemento fundamental de la legislatura, pero las dos partes convenimos que en las primeras semanas, para hacer frente a la pandemia, era más conveniente no hacer ninguna reunión. Estábamos todos centrados en temas de una urgencia extraordinaria. Pero tanto Sánchez como Torra han dejado muy claro que a medida que se recupere la normalidad política, también se reunirá la mesa de diálogo.go.

"Ante una crisis como la del Covid-19, en lo último que piensas es en unas elecciones"

Si no hubiese pandemia, probablemente ahora hubiese una campaña electoral en Cataluña. ¿Cómo están hoy las relaciones entre ERC y JxCat? ¿La salida de la crisis cree que debería gestionarla un nuevo gobierno?

Ante una crisis como que la que está provocando el coronavirus, también en términos de emergencia, en lo último que piensas es en unas elecciones. Es cierto que se anunciaron unas elecciones previas a toda esta pandemia, y eso se tendrá que resolver. Y yo creo que en este sentido, quien tiene la palabra para poderlo resolver y plantearlo es el president de la Generalitat, que fue quien planteó este escenario electoral.

"Sánchez y Torra han dejado claro que la Mesa de Diálogo se reunirá en cuanto haya normalidad"

¿Qué le pareció que el pasado miércoles en el Congreso, el diputado de los comunes Jaume Asens les dijera a ustedes que «más Tardà y menos Torra»?

Creo que es muy de mal gusto entrar en cuestiones de otro partido. Nosotros no vamos a entrar en polémicas de bajo nivel político con Podemos, no lo vamos a hacer. Hemos pactado con ellos el presupuesto de la Generalitat y el de Barcelona; y nosotros apoyamos a la investidura del Gobierno Sánchez.

Por lo tanto, estamos obligados a entendernos.

El president Torra está pendiente de la resolución judicial sobre su inhabilitación ¿Son ustedes partidarios de convocar elecciones antes?

Yo soy partidario de que siempre que sea posible las decisiones las tomemos desde Cataluña y desde la Generalitat, y no desde el ámbito judicial. Y creo que esto vale para todo

Es un escenario electoral. Qué papel jugará Oriol Junqueras..

Oriol Junqueras siempre, siempre, será el líder y el candidato de Esquerra Republicana. Aunque en la situación actual, con la inhabilitación, pues no sea posible que esto sea así. Pero el líder de Esquerra Republicana es Oriol Junqueras y es con quien estamos tomando todas las decisiones en el ámbito político. Y como debería estar en libertad, como el resto de presos políticos, entendemos que tendrá todo

BIO

Vicepresidente del Govern, conseller de Economía y Coordinador Nacional de ERC. Es licenciado en Derecho por la Universidad Abierta de Cataluña (UOC)

y máster en Historia Económica por la UB, amplió sus estudios en políticas públicas para el desarrollo económico en la Universidad de Harvard.