Castejón pide que tengan en cuenta la singularidad de Cartagena y aclaren si es posible visitar segundas residencias

La alcaldesa solicita, en las cartas remitidas al delegado del Gobierno, al presidente de la Comunidad Autónoma y al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que aclaren si es posible visitar segundas residencias o, incluso, establecerse en ellas durante un tiempo. Asimismo, desde el Gobierno también se ha solicitado información clara y precisa sobre el uso de playas para el baño.

"El BOE publicado ayer puso de nuevo de manifiesto la singularidad de Cartagena antes mencionada, ya que muchos ciudadanos tienen su segunda residencia dentro del propio municipio. Dicho documento recoge que hasta la Fase 2 de desconfinamiento no se pueden visitar, sin embargo, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado en sus declaraciones que se podrán visitar en esta primera fase. Por todo esto, te ruego nos aclares si los ciudadanos de Cartagena podrán, no sólo visitar sus segundas residencias dentro del municipio durante la Fase 1, sino también establecerse durante un periodo de tiempo", ha señalado en sus misivas.

Tras las dudas generadas por la Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y teniendo en cuenta que todos los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Cartagena coincidieron en la necesidad de que se reconociera la particularidad del municipio, "me gustaría que, a partir de ahora, en las distintas normas que se dictaran se tuvieran en cuenta la singularidad del modelo de descentralización de Cartagena y se incluyera el término núcleos urbanos", ha solicitado Castejón.

La alcaldesa recuerda que el proceso de descentralización no ha concluido en Cartagena y la situación actual puede generar discriminaciones entre territorios.

"No todos los territorios cuentan con Juntas Vecinales porque la descentralización en Cartagena es un proceso que no ha concluido. Se da la paradoja de que un pueblo como Santa Ana no pertenece a ninguna junta vecinal y, sin embargo, sus vecinos de Miranda, sí. En idéntica situación se encuentran los vecinos de Los Urrutias, que pertenecen a la Junta Vecinal de El Algar, mientras que los de Los Nietos, no pertenecen a ninguna Junta. Lo mismo ocurre entre El Llano del Beal y Los Belones. Mucho más preocupante es la situación de La Manga del Mar Menor, que pertenece a dos municipios, tiene censadas menos de 5.000 personas y, sin embargo, cuenta con mucha más población real durante todo el año y es una de las zonas que más nos preocupa. Todo esto es lo que necesitamos que se tenga en cuenta", ha precisado Castejón.