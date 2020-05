Antonio Rossi desvela las duras secuelas físicas que le ha dejado un herpes zóster

Antonio Rossi relató en Sábado Deluxe su lucha -que aún continúa- contra un herpes zóster que tuvo en 2006. Fue durante la entrevista a Mila Ximénez, que ha tenido el mismo virus durante el confinamiento.

Entonces, el periodista contó las consecuencias que tuvo para él. "Se me quedó la cara dormida", desveló. "Duele muchísimo, no me podía ni quitar un jersey", aseguró, para asombro de sus compañeros en plató.

Al ser preguntado, contó entonces que lucha contra esos efectos. "Ahora tengo un ojo más cerrado que otro por el herpes. Me lo trato con un neurólogo", dijo.

Jorge Javier Vázquez le comentó que nunca le ha notado nada, a lo que respondió: "He estado bastante jorobado y se me quedó el ojo más cerrado, pero esto se trabaja y yo lo trabajo aún con un neurólogo especialista en asimetría facial".

"Puede aparecer si pasaste la varicela. Me dijeron que si no tienes varicela no puedes tener zóster", finalizó el periodista.