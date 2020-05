El emocionante reencuentro de Tamara Gorro con sus hijos tras dos meses separados por el coronavirus

Tamara Gorro y Ezequiel Garay han pasado dos meses separados de sus hijos debido a la pandemia. Este sábado han podido volver a estar juntos después de "muchos papeles y estrés", aseguraba la influencer.

El matrimonio tomó la decisión de que sus hijos pasaran el confinamiento con sus abuelos en Madrid. Medida que fue acertada, ya que el jugador del Valencia dio positivo en coronavirus al principio de la cuarentena.

Tamara Gorro ha compartido el emotivo momento en redes sociales. "No tengo palabras para describir lo que siento... he pasado miedo, incertidumbre y angustia por no saber cuándo podría abrazar a mis hijos y sobre todo por ser consciente de lo mal que ya lo estaban pasando...", ha declarado.

Después de este encuentro, lo siguiente que desea es poder volver a ver a sus abuelos también. "Ojalá esto pueda hacerlo pronto con mis yayos, pero para eso tendremos que esperar a las indicaciones que nuestro país ordene, ese momento llegará, mientras tanto sigo dando gracias por tenerlos con salud", ha escrito.

Tamara manifestaba su emoción y felicidad por haber conseguido volver a estar con sus hijos, considerándolo una "victoria". "¡¡¡QUÉ FELICIDAD TAN GRANDE!!!", expresaba.