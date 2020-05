La escalada, la pasión desconocida de Fernando Simón

Nacido en Zaragoza en 1963 e instruido en colegios del Opus Dei, Fernando Simón continuó con la rama profesional de su padre, reconocido psquiatra en su ciudad, y estudió Medicina en la Universidad de Zaragoza, terminando la licenciatura en 1989 y comenzando a ejercer cubriendo urgencias domiciliarias en la capital aragonesa y haciendo sustituciones, sobre todo en Huesca.

Su carrera despegaría tras marcharse a África, donde trabajó muchas veces como voluntario, tan solo un año después de acabar los estudios. Entre Burundi, Somalia, Mozambique, Tanzania o Togo, entre otros destinos, vivió Simón durante ocho años.

Durante esta década de los 90, permaneció dos en Inglaterra donde se especializó en epidemiología en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, aunque tras finalizar su formación volvió a despedirse de Europa para pasar tres años en América Latina (Guatemala y Ecuador), y no regresó al continente europeo hasta la llegada del nuevo milenio.

Primero fue a París, donde se convirtió en epidemiólogo en el Instituto de Vigilancia Sanitaria, y en 2003 viajó hasta Madrid para ayudar en la creación de la Unidad de Alertas y Emergencias de la Red Nacional de la Vigilancia Epidemiológica.

Su pasión más desconocida

Aficionado a deportes como el motocilismo o el baloncesto, otra de sus pasiones más desconocidas es la escalada, según ha desvelado Marca. Su profesor en el rocódromo Espacio Acción, Joaquín Colorado, cuenta que llevan 12 años juntos que han terminado por forjar una gran amistad entre ambos, sin embargo, nadie se enteró de que era el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias hasta que apareció en televisión en 2014 para hablar del ébola.

"Hasta que no apareció en la tele por la crisis del ébola no sabíamos que estábamos escalando con una eminencia. El 'doc' es tan buena persona que nunca había hecho alarde de sus conocimientos ni se hacía notar como el gran profesional que es", asegura uno de sus compañeros de escalada, que explica que Simón "destaca por lo buen tipo que es".

Volviendo a su faceta como escalador, en el rocódromo reconocen que "de los veteranos del grupo, es de los mejores", y explican que al epidemiólogo le encanta este deporte y "lo que realmente le apetece es escalar en roca, pero, como nos sucede a casi todos, no tiene tiempo de salir al monte y se debe conformar con el rocódromo, con la resina".

Su andanza en la escalada comenzó hace 12 años narra su profesor: "Partía de cero, así que primero hizo un curso de iniciación como base previa al entrenamiento continuo. Luego cada uno puede ir por su cuenta o integrarse en un grupo para recibir clases dos o tres días por semana, que es lo que hizo él".

"Es un alumno impresionante”, le halaga Colorado, que cuenta que cuando vio sus primeros movimientos pensó 'éste va a escalar muy bien'. Para confirmarlo asegura que "no hay mejor sistema evaluativo que nuestra Liga, la más grande de España, y año tras año cambiaba de nivel y subía puestos en ella. Ha conseguido títulos en la categoría de más de 50 años, pero eso no es lo más importante desde el punto de vista deportivo", explica Colorado.

Fernando Simón, campeón de la categoría de veteranos en la Liga de escalada del rocódromo Espacio Acción en 2018. ESPACIO ACCIÓN

Lo más importante son los niveles de dificultad: verde, azul, rojo y negro. "El último suele ser para escaladores de alto rendimiento, jóvenes, que hacen Campeonato de España y otros regionales de máxima dificultad", afirma Joaquín, que viendo la progresión de Simón, que disputó finales en el nivel rojo, decidió retarle en el año 2018: "Si se motivaba podía conseguir algo que no se había conseguido en 17 ediciones de la Liga, que un veterano se acercara a los primeros puestos del nivel negro".

Se trata de una "competición hay unos 300 participantes, apenas unos 20 forman esa élite... y de ellos sólo cuatro llegan a la final", asegura Colorado para explicar la dificultad de la competición. Simón aceptó el desafío, para lo que el profesor tuvo que diseñarle un plan de entrenamiento específico. "Se mostró absolutamente disciplinado. El resultado fue que se quedó a las puertas, quinto, pero nunca había ocurrido algo como lo que él hizo que ocurriera", aunque sí se proclamó campeón en la categoría de veteranos en el mismo año.

Por otro lado, Colorado señala la importancia de un entrenamiento regular, algo muy complicado para el epidemiólogo dado su cargo. "Antes de esta crisis tenía que viajar de vez en cuando como representante de las autoridades sanitarias españolas, así que, cuando iba a pasar cuatro o cinco días fuera de Madrid, como le daba rabia perderse nuestras clases, me preguntaba por los rocódromos de ciudades europeas. Aunque hay gente de nivel, siempre se convierte en una referencia. Aquello que es casi imposible en cuanto a movimientos, el primero que lo soluciona es él", cuenta como dato curioso el profesor.

Pedro Sánchez también acudió a Espacio Acción

Además, ha desvelado también que Simón ha encontrado a alguien con el que compartir anécdotas sobre la escalada: Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. "En una de las reuniones que tuvo con Pedro Sánchez surgió el tema de la escalada. Resulta que cuando era jefe de la oposición también estuvo en Espacio Acción, porque iba a protagonizar el programa Desafío Calleja y antes tuvimos que formarlo en unos protocolos de seguridad", revela.

Joaquín asegura que tanto él como sus compañeros ya tienen ganas de verle cara a cara porque "antes de que cerráramos ya hacía tiempo que no venía" y se encargaban de vacilarle por el grupo de Whatsapp que comparten con cosas como 'menos mal. Al regreso le podremos hacer un poquito de sombra', a lo que "él también respondía con humor: 'No me piquéis' o algo por el estilo...", comenta.