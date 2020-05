CSIF denuncia "prisas" y "falta de información" en la reincorporación al trabajo de empleados públicos

Según ha informado el sindicato, la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Aragón publicó este viernes las instrucciones sobre la vuelta al trabajo presencial, en las que aseguran que "no se ha tenido en cuenta a los sindicatos como representantes de los trabajadores", al tiempo que han criticado la falta de información.

Por ello, el sector de la Administración General de la comunidad autónoma de CSIF ha presentado este sábado dos solicitudes pidiendo a la Administración que anule las resoluciones sobre la reincorporación por incumplir el procedimiento. CSIF solicita más información y garantías sobre la dotación de medios de prevención de riesgos laborales.

Además, han señalado que este viernes también se publicó la Instrucción de 8 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, en la que se establece el sistema gradual de reincorporación del personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón y de sus Organismos Públicos.

Desde CSIF han asegurado que este contenido se había negociado, primero en mesa técnica, después "en lo que quiso ser una Mesa Sectorial pero sin luces ni taquígrafos" y finalmente la Dirección General de Función Pública remitió por correo electrónico resoluciones autorizando a diversos departamentos a proceder a la incorporación de personal.

A su juicio, la Administración ha autorizado con una docena de resoluciones la reincorporación a los puestos de trabajo de miles de empleados públicos de la DGA a los que se les ha negado el derecho a que sus representantes puedan certificar que se cumplan las medidas de seguridad necesarias para su incorporación.

"No nos creemos que con tan poco tiempo se vayan a tomar todas las medidas necesarias en materia de Prevención de Riesgos Laborales y que se dote a los centros de todos los EPIs para proteger a sus trabajadores. No nos creemos que prime la cordura y sea una incorporación paulatina y homogénea donde se priorice el teletrabajo, se proteja a los grupos de riesgo y no falten señalizaciones, EPIs, hidrogeles, mascarillas, mamparas, pantallas y sistemas de desinfección allá dónde hagan falta".

Por ello, han señalado que llevarán a cabo todas las actuaciones necesarias para que la salud y seguridad de los trabajadores sean respetados. Por último, han anunciado que iniciarán los trámites para que Inspección de Trabajo y la Justicia intervengan en este asunto.