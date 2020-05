El Gobierno advierte del "altísimo riesgo de volver atrás" después de cerrar la fase 1 de desescalada

Avanzar sabiendo que hay un gran riesgo de volver atrás. Ese es el principal mensaje que el Gobierno ha dejado este sábado, dos días antes de que la mitad de la población española entre en la fase 1 de la desescalada, que hoy se ha terminado de definir.

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha vuelto a comparecer en La Moncloa y, desde allí, ha pedido actuar "con toda la cautela y toda la prudencia", subrayando así la necesidad de seguir las reglas "a rajatabla".

Además, ha insistido en que volverá a solicitar sucesivas prórrogas del estado de alarma, pese a las críticas de Pablo Casado, líder de la oposición, y a la dificultad con la que consiguió aprobar la de este miércoles, que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Eso sí, quizá para allanar el camino, ha asegurado que tendrá menos alcance.

“El estado de alarma no tiene por qué revestir el mismo alcance, va a haber distintos estados de alarma”, ha afirmado para después dejar ver que el estado de alarma no se levantará hasta que termine la desescalada y todo el país haya superado la última etapa, la Fase 3. No será hasta entonces cuando será “posible elevar el estado de alarma porque el país esté en la misma situación y la libertad de movimiento y de reunión no tendrán que verse limitados”.

Quizá este hecho tenga relación con el aviso del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que ha apelado al principio de prudencia porque, según sus palabras en la rueda de prensa ofrecida también este sábado, "esto no se ha terminado" y existe todavía un "altísimo riesgo de volver atrás".

Con todo, serán muchas las provincias las que pasen a una fase en la que se permitirá un mayor contacto social, al menos en cuanto a reuniones (de hasta 10 personas), velatorios, entierros, incineraciones y actos eclesiásticos; y se ampliarán los desplazamientos en la misma región y entre municipios colindantes para actividades socioeconómicas.

Además, los locales con una superficie de hasta 400 metros cuadrados podrán abrir con una reducción del 30% de su aforo; las terrazas abrirán al 50%; también centros y servicios de usos sociales; centros educativos; museos y locales donde se organicen espectáculos culturales con un tercio de aforo; y bibliotecas, hoteles y establecimientos turísticos con restricciones.

También se retomará la actividad deportiva profesional y federada, y el turismo activo y de naturaleza para grupos de un máximo de hasta diez personas.

Estas buenas noticias para un gran número de territorios españoles, que darán así un paso más hacia esa nueva normalidad, contrastan con las quejas que llegan desde algunas ciudades que todavía deberán aguardar, al menos, una semana más para lograr ese cambio de fase.

Es el caso de Madrid, cuyo vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ha lamentado esta decisión por parte del Gobierno central, ya que supone que muchos negocios todavía no podrán abrir, algo que ahondará en la situación tan crítica que atraviesan miles de autónomos, bares y pequeños comercios.

Aguado ha considerado, además, que el Ejecutivo debería hacer obligatorio el uso de mascarillas a partir de este lunes.

La consejera de Sanidad del gobierno valenciano, Ana Barceló, ha manifestado por su parte que no comparte que la Comunidad Valenciana no pase íntegramente a la fase 1; y desde Andalucía, el vicepresidente del gobierno regional, Juan Marín, aseguraba que dejar a Granada y Málaga en la fase 0 supone "un ataque frontal" a la Junta.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha evitado entrar en polémicas con ningún presidente autonómico y ha subrayado que todos ellos encontrarán en él un "aliado" frente al coronavirus.

Todo esto ha tenido lugar el mismo día en el que el número de fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas es de 179, la cifra más baja de los últimos cinco días, con lo que el total de víctimas mortales asciende a 26.478, mientras que los contagiados confirmados por PCR alcanzan 223.578, tras sumarse 604 nuevos casos. Por su parte, 2.804 personas han superado la enfermedad, por lo que la cifra total asciende ya a 133.952.