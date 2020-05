NNGG pide a Zuloaga una compensación de las tasas universitarias por la suspensión de las clases

La solicitud, realizada a través de una carta por la secretaria autonómica de Nuevas Generaciones, Cintia Varela, reclama al Gobierno PRC-PSOE que articule mecanismos para que, bien en la matrícula del próximo curso o bien en el momento de abonar las tasas de expedición de títulos oficiales, se compense a los alumnos de las distintas universidades de la región.

Por su parte, el PP en el Parlamento de Cantabria también ha registrado una proposición no de ley (PNL) solicitando compensaciones en la matrícula del próximo curso o para la expedición de títulos.

En la misiva de NNGG a Zuloaga, Varela le pide al socialista que, "en vez de permanecer en silencio", "reflexione" y sea "sensible" ante la "difícil" situación profesional y familiar por la que atraviesan los estudiantes a raíz de la crisis del COVID-19 y "se ponga del lado" de éstos, ha informado el PP en un comunicado.

"Su posición política no puede anteponerse nunca a los intereses generales", le señala la secretaria autonómica de NNGG, que le insta a adoptar una posición "responsable".

En la carta, los jóvenes del PP señalan que, según la Ley de Tasas y Precios Públicos de Cantabria, la fijación o revisión de la cuantía de los precios públicos, se realizará por orden de la Consejería que los gestione o de la que dependa el órgano gestor, por lo que -señalan- el Ejecutivo autonómico "puede fijar anualmente los importes de éstas, promoviendo cualquier modificación de las mismas".

Además, Varela ha apuntado que los jóvenes cántabros llevan cerca de dos meses esperando con cautela soluciones en materia universitaria por parte del Gobierno de España. Así ha explicado que Nuevas Generaciones ha reclamado en varias ocasiones la presencia del ministro de Universidades, Manuel Castells, y ahora reclaman la de Zuloaga para "generar certidumbre en un momento tan importante como las evaluaciones finales y la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU)".

Además, los jóvenes de Nuevas Generaciones Cantabria no entienden el "silencio" que, a su juicio, mantiene el consejero pero considera que "la ausencia de liderazgo hace que no se estén adoptando medidas concretas para responder a las demandas de la comunidad universitaria, que no son pocas y requieren de una pronta solución".

"Le pedimos que alce la voz ante el Gobierno de España, poniéndose del lado de los estudiantes cántabros y de sus familias. No es tarde para exigir al Ministerio de Universidades un marco común en cuanto a evaluaciones para la finalización del curso, plenamente compatible con la autonomía universitaria y las competencias de las comunidades autónomas. Su posición política no puede anteponerse nunca a los intereses generales", han apostillado.

INICIATIVA PARLAMENTARIA DEL PP

En línea con lo que demanda NNGG, el Grupo Popular en el Parlamento de Cantabria ya ha registrado una Proposición no de Ley solicitando compensaciones en la matrícula del próximo curso o para la expedición de títulos.

En el texto, registrado para su debate en el pleno de la Cámara regional, se solicita también el incremento de la partida referida al Contrato Programa con la Universidad de Cantabria de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2020, en la misma cantidad en que la Universidad de Cantabria reduzca sus ingresos a consecuencia de la devolución o reducción de dichas tasas universitarias, así como habilitar los pertinentes mecanismos de compensación a tal efecto para los restantes centros universitarios de la región.

Por último, la secretaria autonómica de Nuevas Generaciones también ha recordado que fue el presidente de dicha organización, el diputado regional Álvaro Aguirre, quien reclamó hace unos días al rector de la Universidad de Cantabria que, como medida excepcional, ofreciera más facilidades en el pago de la matricula elevando de 3 a 4 los pagos mediante fraccionamiento de la misma.