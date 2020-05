Sánchez pedirá más prórrogas del estado de alarma pero se prepara para modificar su “alcance”

Tres días después de escuchar en el Congreso críticas a izquierda y derecha por querer seguir prorrogando el estado de alarma, el presidente del Gobierno no abandona la idea. Este sábado ha apuntado que habrá más prórrogas, alejando así la posibilidad de buscar una herramienta legal alternativa para obligar a los ciudadanos a seguir confinados. Eso sí, Pedro Sánchez ha abierto la puerta a “modificar su alcance” algo que ha apuntado que ya está sucediendo con el paso de la Fase 0 a la Fase 1 en la mitad del país a partir del lunes. A falta de concretar, en términos generales esta solución podría dar respuesta a la reclamación del PNV y hacer oídos sordos a lo que le exige el PP.

“El estado de alarma no tiene por qué revestir el mismo alcance, va a haber distintos estados de alarma”, ha afirmado el presidente en su ya habitual rueda de prensa desde Moncloa de los sábados, a una hora más temprana desde que empezó el proceso de desescalada.

Tal y como ha sido su planteamiento desde el principio, el presidente ha dejado ver que el estado de alarma no se levantará hasta que termine la desescalada y todo el país haya superado la última etapa, la Fase 3. No será hasta entonces cuando será “posible elevar el estado de alarma porque el país esté en la misma situación y la libertad de movimiento y de reunión no tendrán que verse limitados”.

Hasta entonces, se ha referido a un estado de alarma que ya ha ido variando y lo seguirá haciendo. Pero, al fin y al cabo, seguirá siendo estado de alarma y no la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional o de Salud Pública que reclama el PP en su lugar. “Ya estamos en distintos estados de alarma, hemos empezado con unos confinamiento más estricto, de los más estrictos del planeta, y ahora estamos ya planteando un estado de alarma distinto”.

Reclamaciones de PP, ERC, Cs, JxCAT y PNV

Sánchez se ha comprometido a “afinar más” en las próximas semanas en los “mecanismos de cooperación” con las comunidades autónomas, algunos de cuyos gobiernos llevan días pidiéndole que levante el estado de alarma o, por lo menos, reduzca su amplitud, de manera que no se aplique en territorios donde ya no sea necesario. Estas demandas se trasladaron el miércoles al Congreso por boca de ERC, JxCAT o el PNV, en el debate de la cuarta prórroga que Sánchez consiguió salvar prometiendo más diálogo con los partidos y cogobernanza con las comunidades.

La prórroga salió adelante a pesar de que a estos grupos también se sumaron PP o Cs para reclamarle otro instrumento legal para superar el estado de alarma que, sin embargo, Sánchez ha vuelto a defender este sábado. “Estamos hablando del único instrumento eficaz” para luchar contra el virus, ha reiterado.