Los Colegios de Abogados de Aragón critican la decisión de habilitar agosto para actuaciones judiciales

Según han señalado en un comunicado, la norma establece una serie de medidas que persiguen evitar, en lo posible, "el temido colapso de la justicia" una vez se levante el estado de alarma. No obstante, ha afeado que aborde "poco, muy poco" cómo se pretende reactivar la justicia durante la vigencia de este estado.

A su juicio, las medidas establecidas "van a depender de mejoras técnicas y de acondicionamiento de los juzgados y tribunales que permitan, paulatinamente, la normalización de la actividad judicial". "Su mayor o menor eficacia el tiempo lo mostrará", han añadido.

Sin embargo, han aseverado que lo que será "ineficaz", tal como viene configurado en la norma, es la habilitación parcial del mes de agosto. En este sentido, han recordado que la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que, salvo para los asuntos urgentes, el mes de agosto es inhábil, como los son los domingos y festivos y, recientemente, los sábados.

"La inhabilidad tradicional de dicho mes pretende que el derecho al descanso de todos los denominados operadores jurídicos afecte lo menos posible al funcionamiento de la justicia. La idea es, pues, procurar concentrar las vacaciones de todos ellos en dicho mes, pues de lo contrario ocurre lo que se viene observando: que los juzgados funcionan a medias durante casi cuatro meses", han resaltado los Colegios aragoneses.

Asimismo, han destacado que la abogacía ha dado "pruebas sobradas de su compromiso" como se muestra con el mantenimiento del servicio de guardia para atención al detenido y a las mujeres víctimas de violencia, incluida la violencia de género, durante todos los días y horas, "con un magnífico nivel de profesionalidad".

SACRIFICIO "ESTÉRIL"

Así, han rechazado que este sacrificio "sea estéril", algo que se producirá si los juzgados "funcionan tres o cuatro meses a medias" ya que "inevitablemente se producirán suspensiones".

A este respecto, han indicado que el señalamiento de una vista no afecta exclusivamente a los profesionales, abogados y procuradores sino que las partes, los testigos y los peritos también pueden ver truncadas sus vacaciones o tener dificultades para asistir a los procedimientos judiciales. Además, han cuestionado que los juzgados estén debidamente dotados y equipados para celebrar los juicios en agosto.

"En un país donde la media de jueces por número de habitantes está muy por debajo de la de nuestro entorno; en el que las partes pueden estar esperando la sentencia de su caso durante más de tres años; donde la justicia cuenta con unos medios que contrastan con los que tiene la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social; donde los gobernantes no se han tomado nunca en serio la justicia, pretender la solución de tan graves problemas con la habilitación del mes de agosto es una ilusión, una medida cosmética. Si no se hace un buen diagnóstico, no podremos ofrecer un buen tratamiento", han afeado.

Los Colegios de Abogados de Zaragoza, Huesca y Teruel han subrayado que lo más importante es la necesidad de reiniciar la actividad de los tribunales "sin más dilación" pues "a la crónica lentitud de la Justicia se añade la demora que se está generando en estas semanas".

Han señalado que en estas fechas otras administraciones han mantenido un razonable nivel de actividad pese a que el riesgo de contagio "era igual para todos" y han podido funcionar adoptando las medidas de protección establecidas por las autoridades sanitarias.

Por ello, han considerado que la reanudación de la actividad sería aún más rápida y eficiente si la Administración de Justicia "utilizase de verdad esos medios de telecomunicación de los que reiteradamente hace gala y que solo exige su uso a los demás".

"¿Hay que hacer sacrificios?, háganse; pero que sean útiles y no solo para que, quien tiene la responsabilidad, parezca que hace algo", han finalizado diciendo.