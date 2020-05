Fuentes reclama a la UE un "ambicioso" plan de reconstrucción por una Europa "sostenible y socialmente justa"

Fuentes ha participado esta este sábado, con motivo del Día de Europa, en un foro telemático, organizado por el Comité Europeo de las Regiones, donde varios políticos y expertos han debatido sobre cuál ha de ser la respuesta europea a la crisis provocada por la pandemia, en el contexto de la nueva propuesta para el presupuesto de la UE para 2021-2027.

El propio Comité Europeo de las Regiones y las asociaciones regionales europeas, incluida la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales (CARLE), de la que forman parte las Cortes de Castilla y León, han impulsado en este sentido la Alianza por la Cohesión.

Se trata de un documento en el que se plantea la defensa de la Política de Cohesión, que se materializa a través de los Fondos Feder, Fondo Social Europeo y Fondo de Cohesión.

En él se reclama que la política de cohesión siga siendo una prioridad en el presupuesto de la Unión Europea después de 2020 y contribuya a paliar los efectos de la pandemia del COVID-19 y a la recuperación económica.

"No se puede demorar la respuesta a esta situación. Europa debe de contar con un presupuesto que contemple un plan de recuperación adecuado. Es el elemento imprescindible para afrontar la emergencia sanitaria, el bienestar de los ciudadanos europeos y el impulso necesario para la recuperación de la economía", ha afirmado Fuentes, que considera que esos Fondos de Cohesión han de servir para configurar "un futuro social y económico basado en la sostenibilidad".

Sobre estos ejes ha girado la celebración de esa reunión telemática, organizada por el Comité Europeo de las Regiones, que ha presenciado Luis Fuentes, y que se ha desarrollado bajo el título 'Día de Europa para las Regiones y las Ciudades-9 de mayo" con unos 200 asistentes vía 'streaming'.

Asimismo, ha contado con la participación de las asociaciones europeas de autoridades regionales y localidades, unidas en la Alianza por la Cohesión y en el encuentro, se ha planteado también que la solidaridad ha de regir la política de recuperación tras la epidemia para "que nadie se quede atrás".

"No podemos permitirnos, en el marco de una Europa social que ya ha afrontado muchos momentos complicados en su historia, que determinados territorios o determinados colectivos no sean contemplados en las políticas europeas, que queden excluidos de los fondos presupuestarios y no puedan optar a un proceso de recuperación digno y con garantías", ha insistido el presidente de las Cortes.