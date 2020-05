Barceló pide a los ciudadanos en fase 1 que "no se relajen" y asegura al resto: "Vamos a ir a por ello"

Al final de su comparecencia diaria para informar de la evolución de la pandemia de coronavirus, la titular de Sanidad ha remarcado: "Nos queda una semana por delante, tenemos que seguir trabajando y en eso nos vamos a centrar", ha asegurado.

A la población que reside en los departamentos que desde el lunes estarán en fase 1 les ha solicitado: "No se relajen, no se relajen, no piensen que por haber pasado estamos ya en desescalada total. Cuídense, protéjanse y respetemos todas las normas establecidas de seguridad".

"Y a aquellos departamentos que no hemos podido pasar, vamos a trabajar, vamos a ir a por ello. Esta Comunitat debe dar ese paso decisivo hacia la primera fase", ha apostillado.