PP pide al Gobierno un Plan Nacional de Conciliación Familiar vinculado a las fases de desescalada

Miriam Guardiola, impulsora de la iniciativa, ha explicado que "el plan de desescalada fijado por el Gobierno de España, y en concreto la forma dispuesta de reincorporación de los ciudadanos a su puesto de trabajo, trae consigo un problema considerable para la conciliación familiar", ya que, según ha señalado, "colegios y centros de día, tanto para mayores como para personas con discapacidad, se encuentran cerrados, y quienes tienen a su cargo a menores y a personas dependientes se encuentran en la disyuntiva de no saber qué hacer o con quién dejarlos para su cuidado".

En ese sentido, la viceportavoz del PP en la Asamblea ha dicho que "es lamentable que ese plan de desescalada presentado por Pedro Sánchez no contemple medidas de conciliación laboral y familiar, tal y como en su momento le reclamó el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras", para aseverar a continuación que "no es de recibo que el Ejecutivo de Sánchez no haya pensado en las necesidades de unas familias que, tras un duro confinamiento, tendrán que afrontar unas importantes dificultades para conciliar con la vida laboral, y ante los que se ven huérfanos de auxilio".

Guardiola ha resaltado en concreto que "se debe facilitar la incorporación laboral de los españoles en las mejores condiciones posibles, sin menoscabo de su situación familiar, y mucho menos de los menores y personas dependientes necesitadas de cuidados".

"Resulta imprescindible, y urgente, que el Gobierno central se ponga de una vez manos a la obra y desarrolle un Plan Nacional de Conciliación Familiar que tenga en cuenta esta delicada situación que afecta a miles de familias españolas", ha concluido Miriam Guardiola.