MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Ara Eivissa y GXF piden adaptar el IVA cultural ante la crisis actual

20M EP

MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Ara Eivissa y Gent per Formentera (GXF) han acordado pedir al Gobierno central la adaptación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) cultural ante la situación que vive este sector por la crisis del coronavirus (COVID-19).