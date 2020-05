El alcalde de Elche exige a Sanidad que explique porqué la ciudad no pasa a la fase 1

El alcalde de Elche, el socialista Carlos González, ha exigido al Ministerio de Sanidad que "explique porqué la ciudad no pasa a la fase 1" del plan de desescalada y ha expresado su "máxima preocupación" por la noticia.

González ha manifestado: "No alcanzo a comprender las razones por las que nuestro departamento de salud, Elche y nuestro entorno, no ha pasado a la Fase 1 de la desescalada. Desde que hemos dispuesto de datos por departamentos de salud hemos informado a los ciudadanos de la evolución de la epidemia en la ciudad".

Para el alcalde, "hoy por hoy, los parámetros esenciales, contagiados, ingresados en UCI, camas hospitalarias disponibles o camas de UCI, son de las mejores de la Comunitat". "Y en concreto, los dos departamentos de salud, el del Hospital General y el del Vinalopó, son los únicos de la Comunidad que presentan una tasa de fallecimientos de solo un dígito, 7,10 y 5,10, respectivamente", ha explicado el responsable del Equipo de Gobierno Municipal.

"En consecuencia, no entendemos, la ciudad no entiende, la causa por la que nos mantenemos en la Fase 0. Y considero que debemos saberlo. Exijo a Sanidad que dé explicaciones precisas al respecto, no solo por conocerlas sino, fundamentalmente, para intentar incidir en los factores o parámetros en los que sea necesario incidir con el fin de evolucionar cuanto antes", ha manifestado el alcalde.

Y ha añadido: "Nuestra prioridad ha sido en todo este periodo contribuir a garantizar la protección del derecho a la salud de la población y, desde luego, va a seguir siéndolo, pero resulta imprescindible contar con información precisa que nos indique cuáles son las causas que han motivado que nuestro municipio no haya pasado a la Fase 1".