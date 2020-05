Coronavirus.- Las tres provincias aragonesas pasan este lunes a la Fase 1 del Plan de Desescalada

Así lo ha anunciado este viernes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en una rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa, junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien previamente ha presidido por videoconferencia una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) y ha señalado que "casi la mitad de la población española está en condiciones de tener a partir del lunes las medidas correspondientes de la Fase 1".

La Comunidad Autónoma de Aragón cumple los criterios de fortalecimiento de Atención Primaria y de disponibilidad de recursos para la Atención Especializada marcados por el Ministerio de Sanidad.

El Servicio Aragonés de Salud ha establecido la manera de organizar la asistencia sanitaria en los nuevos escenarios de transición que marca la evolución de la epidemia por COVID-19, incluyendo escenarios rápidos de reescalado asistencial por si se produjeran rebrotes de la enfermedad.

La ratio de unidades de hospitalización en Aragón es de 38,2 camas de agudos por cada 10.000 habitantes. Estos recursos se pueden movilizar en un plazo máximo de 5 días. La ratio de camas de UCI con respirador alcanzable en un plazo de 5 días es de 2,2 por 10.000 habitantes. A esto se suman los recursos de hospitalización a domicilio y de la coordinación con Atención Primaria.

El total de recursos que podrían movilizarse con la activación del plan de acción rápida en un período de 5 días, son de 7 centros no sanitarios que están en disposición de medicalizar, que dispondrían de 824 camas en total. Esto supondría la posibilidad de incrementar en 824 las camas de agudos y de 140 en el caso de las camas UCI. También se cuenta con 140 respiradores en reserva.

Asimismo, en el plazo de 7 días se podrían activar un total de 20 centros no sanitarios medicalizados para aislamiento, con un total de camas que ascenderían a 1.525.

El tiempo de activación hace referencia al número de días que tardaría en activarse el recurso mientras que los centros no sanitarios mencionados son dispositivos preparados para el aislamiento y cuarentena de personas asintomáticas o con síntomas leves que no pueden mantener el aislamiento domiciliario.

El director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo, ha asegurado que el proceso por el que se ha estipulado qué territorios debían pasar de fase ha requerido "hacer un aporte de información importante", de manera que se pudiera "demostrar" que Aragón, no sólo puede avanzar en el desconfinamiento desde un punto de vista epidemiológico, sino también las capacidades que tiene el sistema de salud para hacer frente "a un posible rebrote" que surja "ante la desescalada".

A juicio de Falo, la decisión de que la totalidad de Aragón pueda pasar a la Fase 1 del Plan de Desescalada "es un motivo de satisfacción" y "respalda la gestión que se ha estado haciendo y la responsabilidad social del territorio aragonés".

POSIBILIDAD DE REBROTE

A este respecto, ha ahondado en que el cambio de escenario va a requerir un refuerzo del sistema de vigilancia epidemiológico en las próximas semanas, un incremento de la capacidad de respuesta que tienen los servicios de Atención Primaria y que el sistema de salud "sea capaz de mantenerse ante un posible rebrote".

"Nos va a requerir mantener una tensión permanente. No podemos caer en la tentación de pensar que como estamos en la desescalada todo está bien y los riesgos han pasado. Nada más lejos de la realidad", ha advertido.

Así, ha señalado que la propia naturaleza del desconfinamiento va a suponer que los ciudadanos puedan interconectar y reproducir contactos sociales en mayor medida, lo que puede llevar a "un incremento de las incidencias de casos".

"Se abren nuevas normas de juego que permiten más flexibilidad en las relaciones sociales pero tenemos que ser absolutamente responsables con las exigencias de mantener el distanciamiento social y las normas higiénicas básicas sin tregua, amparándonos en el respeto a las poblaciones más vulnerables. No podemos bajar la guardia", ha insistido.

Falo ha recordado que si no se cumplen estas cuestiones y si la Administración y la sociedad "no sabemos responder", se revisarán las medidas en las que se ha avanzado. "Vamos a estar en evolución permanente, no vamos a esperar 15 días sino que vamos a estar midiéndonos cada día", ha aseverado.

No obstante, el director general de Salud Pública se ha congratulado del "buen camino recorrido" que se ha visto reconocido con "nuevas posibilidades" que se abren con la nueva fase de la desescalada y ha transmitido su "satisfacción" y "empeño" en seguir trabajando para la vuelta a la normalidad.

FLEXIBILIZACIÓN DEL MEDIO RURAL

Por otro lado, Aragón realizó inicialmente una propuesta para que varias comarcas pasaran directamente a la Fase 2, opción que se ha descartado, dado que el Ministerio de Sanidad no permite que ningún territorio pase directamente a este estadio.

No obstante, el comisionado para la lucha contra la Despoblación, Javier Allué, ha defendido que, a la hora de establecer las franjas horarias de salida de la población, los municipios de menos de 5.000 habitantes quedaron exentos de horarios.

A este respecto, ha indicado que en el Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud de España celebrado este viernes se han vuelto a proponer criterios para la "flexibilización" de las medidas incorporadas a la Fase 1 en el medio rural.

Será finalmente el Ministerio de Sanidad el que decida si incorporar o no estas propuestas en la orden del Boletín Oficial del Estado (BOE) que hará pública este sábado. "Esperemos que se nos escuche. La vuelta a la normalidad puede y debe comenzar con carácter anticipado en el medio rural", ha remachado.

INCIDENCIA EN ARAGÓN

En Aragón, desde el inicio de la pandemia se han detectado un total de 6.575 casos acumulados confirmados de coronavirus: 5.274 detectados por pruebas PCR y 1.301 por tests rápidos. Del global, 2.578 han necesitado hospitalización (263 en UCI), 2.953 han sido dados de alta y hay 854 casos confirmados en profesionales sanitarios. Un total de 815 afectados han fallecido.

En cuanto a la evolución de la pandemia, la incidencia acumulada en Aragón en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes es de 32,21 casos.

En la provincia de Zaragoza se han registrado 4.860 casos. De ellos 2.042 han requerido hospitalización (incluyendo UCI), y 190 han ingresado en UCI. Un total de 637 pacientes han fallecido y se han dado 2.61 altas. Se han contabilizado 636 profesionales sanitarios

En lo que respecta a Huesca, el número total de casos acumulados es de 1.009, y han necesitado hospitalización (incluyendo UCI) 272, de los cuales 39 ingresaron en UCI. El número de fallecidos es de 97. Se han dado 320 altas. Los sanitarios afectados ascienden a 94.

La provincia de Teruel ha registrado 611 casos positivos, necesitando hospitalización 247 (incluyendo UCI). Los pacientes en UCI desde el inicio de la pandemia han sido 33. Los casos dados de alta se han elevado a 336 y los fallecidos a 80. Los profesionales sanitarios que se han contagiado han sido 124.

Entre el total de casos confirmados en Aragón, hay 95 que residen en otra provincia española o no consta su lugar de residencia que está siendo investigado. En esta situación se encuentran 17 pacientes hospitalizados, 1 de ellos en UCI; 36 altas y 1 paciente fallecido.