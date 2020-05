Tu horóscopo diario: sábado 9 de mayo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 9 de mayo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Sabes que hay alguien que te aprecia mucho y hoy esa persona te lo va a demostrar claramente delante de todo el mundo, públicamente. Será algo que en el fondo estabas esperando y que ahora llega y te arranca una sonrisa muy especial.

Tauro

Si te involucras en un proyecto para la comunidad, te vas a sentir muy bien, porque te sentirás parte de un todo en el que hay unión y fuerza y eso es algo que te viene estupendamente desde un punto de vista emocional y psicológico.

Géminis

Probablemente, hoy tengas tiempo de sobra para reflexionar sobre lo que quieres y te vas a plantear un cambio en el estilo de vida y una mejora hacia una forma de vivir más acorde con ciertas realidades. Está claro que tienes cosas que mejorar.

Cáncer

Hoy miras a tu alrededor y ves que todo depende del punto de vista que apliques a las circunstancias. No es cuestión de ver la botella medio vacía, sino medio llena. No dejes que una ola de pesimismo arrase con todas tus ilusiones, eso no es recomendable.

Leo

Evadirte con un buen libro o con una película es algo que hoy te conviene, porque necesitas descansar y no dar más vueltas a la cabeza a un asunto que de momento no va a tener vuelta de hoja. Asume cuanto antes que debes dar un poco de tiempo al tiempo.

Virgo

Has descubierto hace poco a una persona cercana, quizá un vecino, con quien te unen muchas más cosas de las que creías y estás empezando una amistad que se puede alargar en el tiempo y que te traerá muchas cosas positivas. Cultívala debidamente.

Libra

Vas a encontrar hoy un punto de equilibrio entre lo que te gustaría hacer y lo que puedes hacer y eso, además y aunque te parezca algo extraño, también va a significar un ahorro económico importante. Tu cuenta corriente estará mejor de lo esperable.

Escorpio

Estar todo el día en las redes sociales y buscar cualquier excusa para ello no es lo más inteligente que puedes hacer. Ese afán de protagonismo favorece que tu imagen no sea lo que deseas, ya que muchos pueden criticar eso y quizá lleven razón.

Sagitario

No debes obsesionarte por algo relativo a enfermedades o a tu organismo porque ya has conseguido superar esos temores y no debes volver a caer en algo que no es real. Tus fuerzas se renuevan poco a poco y te sentirás con más energía enseguida.

Capricornio

Tienes un capricho que cumplir y hoy tendrás la tentación de empezar a planearlo y eso está bien, pero debes de tener en cuenta que no es aconsejable que te empeñes en hacerlo ya porque sólo lo vas a conseguir a largo plazo. Ten paciencia.

Acuario

Escuchar ciertos comentarios en las redes sociales no te va a beneficiar nada, porque quizá sean realmente desagradables, así que no le des oportunidad a nadie de ejercer una crítica gratuita sobre tu persona o tus opiniones de cualquier tipo. Ojo.

Piscis

Recordarás tiempos pasados con algunos amigos o compañeros y eso te puede traer algo de nostalgia, pero también tendrás claro que esos buenos momentos forman una parte de tu vida muy agradable. Además, planearás un futuro encuentro con ellos de alguna manera.