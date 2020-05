Coronavirus.- Denunciadas ocho personas tras grabarse y jactarse de incumplir las medidas del estado de alarma

El primer vídeo, por orden de aparición, está relacionado con unos hechos que ocurrieron el pasado viernes 24 de abril en la zona de El Palo, en el que dos jóvenes se estaban grabando consumiendo sustancias estupefacientes, jactándose tanto del incumplimiento del confinamiento como del consumo y tenencia de estupefacientes, así como de evadir la acción de los agentes si fuera necesario.

Entre las citas textuales se encuentran frases como: "cuando vengan los guardias yo tengo aquí cuatro porros y ya está, y las cosas esparcidas dices eso no es mío, que me lo han recetado" o "yo me voy corriendo para abajo y no me pillan..., el perro se viene corriendo detrás mía, el perro es un caballo, el perro sí que no lo cogen...".

Así, tras conocer los hechos, sabedores del lugar exacto en el que se encontraban, se desplazaron al lugar policías locales de la Jefatura de Distrito Este, identificando a los jóvenes e incautándoles cinco cigarros de hachís y un recipiente con un trozo de esa misma sustancia y levantándoles las respectivas actas de denuncia por tenencia y consumo de estupefacientes.

También fueron sancionados por infracción leve a la Ordenanza de Convivencia por estar consumiendo cerveza en la vía pública, además de la correspondiente denuncia motivada por infringir las normas del estado de alarma, según han informado desde la Policía Local a través de un comunicado.

FIESTA DE MADRUGADA

Las otras dos investigaciones fueron llevadas a cabo por agentes de la Jefatura de Distrito Cruz Humilladero de la Policía Local de Málaga. En el segundo vídeo por orden de aparición, se puede apreciar a un grupo de cuatro jóvenes reunidos en el salón de una vivienda, escuchando música y bebiendo.

Tras un estudio del vídeo captado, los policías locales procedieron a la identificación de los participantes en la fiesta, siendo concretamente cuatro jóvenes con edades comprendidas entre los 21 y 23 años.

De igual modo, los agentes lograron averiguar donde se ubicaba la vivienda utilizada para la reunión, en la que se encuentran empadronados dos de ellos.

Al igual que en los otros dos casos, el vídeo fue reproducido en la red social de modo que las imágenes colgadas solo duran expuestas 24 horas, lo que hace que los que utilizan estas redes sientan una falsa sensación de seguridad a la hora de hacerlo, tal y como se vislumbra a raíz de las investigaciones policiales. Concretamente, en este caso los hechos tuvieron lugar sobre las 05.00 horas de la madrugada del sábado 11 de abril.

Tras las pesquisas, los investigadores concluyeron que los cuatro jóvenes identificados organizaron una reunión o fiesta en la vivienda donde residen dos de ellos, la cual no atendía a ninguno de los casos previstos autorizados en el Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma, desobedeciendo incluso con tono jocoso los mandamientos del mismo, siendo denunciados por infracción al artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, relacionada con el artículo 7 y 20 del citado decreto.

PELUQUERÍA CLANDESTINA

Por otro lado, las imágenes correspondientes al tercer vídeo por orden de aparición se deben a una investigación realizada a raíz de un total de seis vídeos captados de un perfil de la red social.

En la secuencia de tres de los vídeos se aprecia como un joven se graba recibiendo un corte de pelo en una especie de peluquería improvisada, apreciándose como el hombre que lo pela solo lleva puesta una mascarilla quirúrgica y un guante negro en la mano izquierda.

Los otros dos vídeos sirvieron a los policías locales para averiguar los lugares por donde el individuo se iba grabando, realizándose primeros planos de una zona de la cabeza que se muestra recién rasurada y de su mano cerrada manteniendo recto el dedo corazón.

Los otros tres vídeos desarrollan una secuencia en la que se observa al joven grabándose mientras se desplaza en un autobús de la EMT hacia la zona Este de la ciudad, en concreto a la barriada de El Palo, donde se reúne con tres personas más, que parecen estar consumiendo sustancias estupefacientes.

Tras el análisis del contenido del perfil y de los videos captados, los policías locales identificaron al administrador de la cuenta, un joven de 23 años.

También las gestiones tendentes a la identificación del lugar donde se ejercía la labor de peluquería a pesar de la prohibición de hacerlo en aquel momento dieron sus frutos, localizándola los agentes el pasado 29 de abril en el pasaje Calderón y Cubero, siendo identificado el peluquero, un hombre de 43 años, que, además, podría guardar algún tipo de relación con la peluquería ubicada en el paseo de los Tilos que fue recientemente denunciada.

En virtud de la investigación, se concluyó que el autor de las grabaciones desobedeció las medidas preventivas relacionadas con el confinamiento en dos ocasiones, la primera sobre las 17.00 horas del 25 de abril para acudir a un domicilio donde se realizaban ilegalmente labores de peluquería, y la segunda desplazándose en autobús público para reunirse con al menos tres jóvenes más, sobre las 17.00 horas del día 27 de abril, todo ello en una actitud jocosa y con gran desprecio a la situación actual de confinamiento.

Respecto a la peluquería clandestina que visitó, tras logra acreditar los policías locales su localización e identificar al peluquero, fue igualmente propuesto para sanción por el incumplimiento de lo decretado en el estado de alarma.