Deu departaments de salut de la Comunitat Valenciana passen a la fase 1 del desconfinament

Així ho ha confirmat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències, Fernando Simón, en roda de premsa juntament amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa.

La consellera Ana Barceló, en roda de premsa, ha comentat aquest divendres al matí que s'estava ultimant un estudi detallat per a concretar la desescalada per departaments i que en les pròximes s'anunciarà finalment quines àrees de salut de la Comunitat Valenciana podran passar dilluns que ve a la fase 1 i quines no. La petició realitzada al Ministeri és que no s'impedisca passar a tota la província si hi ha un departament que no compleix els criteris.

En eixe sentit, ha assenyalat "tallantment" que els horaris per a poder anar a les terrasses es permetran en les franges actuals i amb les mateixes mesures de seguretat i en eixe sentit ha explicat que el canvi de fase no suposarà relaxar aquestes restriccions. De fet, ha recordat que l'única petició és ampliar dos hores al matí i una a la vesprada l'eixida dels menors per a evitar, també per salut, les hores de major sol.

L'equip de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana, encapçalat per la consellera Ana Barceló, va mantindre una reunió aquest dimecres a les 19.00 hores amb el Govern per a presentar la documentació tècnica que proposa que Castelló, València i Alacant, evolucionen a la fase 1 de desescalada.