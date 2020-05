Carlota Prado denuncia que la productora de Gran Hermano le ofreció 25.000 a cambio de ocultar la presunta violacion

Carlota Prado, la exconcursante de Gran Hermanoque supuestamente fue violada en el programa por otro participante, ha revelado este viernes que la productora del reality le ofreció "no menos de 25.000 euros y una oportunidad de desarrollo profesional".

La joven, que compartió en su cuenta de Instagram esta revelación junto al vídeo de una canción, explicó que "recientemente, el abogado de Zeppelin contactó con mi abogado para ofrecerme 'no menos de 25.000 euros y una oportunidad de desarrollo profesional".

Carlota añade: "No sé con que intención, no la he escuchado y no la voy a escuchar, al igual que no quise escuchar la primera oferta de negociación hace meses".

"Mi integridad no está en venta. Mi honor aquella noche ya se vendió", dijo la joven, que añadió que "me compadezco, y siento verdadera lástima por todas las personas que intentáis enterrar lo que me pasó y os ruego encarecidamente que repaséis vuestra moralidad. A estas alturas que no me conozcáis es, no menos que curioso".

La joven concluyó: "Por último, y no menos importante, no os tengo miedo. El miedo lo perdí cuando casi consigo finalmente suicidarme, con pastillas recetadas por mi psiquiatra a raíz de mi paso por vuestro 'circo romano', y la que estuvo ahí fue mi madre, no vosotros. NO BUSCO VENGANZA, QUIERO JUSTICIA", dijo.