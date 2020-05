Habrá que pedir cita previa para realizar trámites en la Xunta durante la desescalada de funcionarios

Es decir, los ciudadanos que tengan que realizar una actuación en la Xunta deberán llamar con antelación para concertar una hora para acudir al edificio administrativo. "Con la finalidad de gestionar adecuadamente el flujo de visitantes a los edificios, se establecerá, con carácter general, el uso del sistema de cita previa", señala el documento.

El protocolo, al que ha tenido acceso Europa Press, cambia las previsiones iniciales de la Xunta en la implantación de las fases, que de forma preliminar comienza este lunes 11 de mayo. Aunque inicialmente era de cuatro semanas en total, ahora se condiciona a que la situación sanitaria y las medidas lo permitan.

Una de las novedades incorporadas después de las alegaciones de los sindicatos es la creación de una comisión de seguimiento, mixta, de composición paritaria, entre representantes de la administración y de las organizaciones sindicales. La participación en este órgano que controlará la incorporación de los funcionarios estaba ligada a que los sindicatos firmasen el texto, algo que finalmente han hecho todas las centrales sindicales, que se quedarían fuera de lo contrario.

En esta comisión se llevará a cabo un seguimiento de las actuaciones de reincorporación, así como también se trasladarán las "propuestas que se consideren necesarias". Además, en este mismo punto, se incluye que "se constituirá un grupo de trabajo para avanzar en el desarrollo normativo del teletrabajo".

Precisamente, la ampliación del teletrabajo más allá de la pandemia por coronavirus y a los casos en los que actualmente se concedían fue una de las principales reclamaciones en las alegaciones presentadas esta semana por los sindicatos con representación en la mesa de función pública.

Por lo de pronto, la reivindicación de que no tengan que reincorporarse de forma inmediata los que ya están haciendo teletrabajo (lo hiciesen o no antes del coronavirus), podrán extender esta modalidad durante el desarrollo de las fases una y dos del protocolo. "Su prórroga se entenderá de forma automática, sin prejuicio de aquellas denegaciones que se puedan producir por causa debidamente justificada".

Al margen, una de las cuestiones que se introdujeron en el borrador inicialmente presentado por la Xunta es que, antes de la ejecución de cada una de las fases, la consellería elaborará un informe conjunto de las medidas preventivas adoptadas por cada uno de sus centros directivos, que se trasladarán a los servicios de prevención de riesgos y comités de seguridad y salud laboral.

También hay garantías para el personal cuyas funciones no se pueden prestar en régimen de teletrabajo, siempre y cuando se garanticen las condiciones de protección de seguridad y la distancia de seguridad de dos metros. Si no se dan, "no se procederá a su incorporación" en la primera fase.

En este sentido, se van a negociar protocolos específicos para la prestación de servicios para ámbitos, como pueden ser el servicio de protección de incendios, bibliotecas, medio ambiente o oficinas de turismo.

"PRESERVANDO LA SALUD"

En la rueda de prensa telemática posterior al Consello, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha querido agradecer a los jefes de servicio y al personal que no podía teletrabajar que siguiese acudiendo a los puestos de trabajo. Entre el 18 y el 25 de mayo seguirán trabajando de forma presencial el personal que venía haciéndolo.

En el segundo periodo, se irán sumando las personas que tengan despacho propio y espacio, así como trabajadores de oficina con dos metros de separación. La previsión inicial, si se cumplen las fases -divididas en quincenas-, es finalizarlas el 15 de junio.

"Se seguirán usando medios telemáticos para evitar desplazamientos a quienes pueden seguir trabajando desde casa", ha destacado el mandatario autonómico. Habrá carteles con recomendaciones, los empleados públicos deberán tomarse la temperatura en el domicilio y avisar si se superan los 37,5 grados y quedarse en casa si tienen sintomatología de coronavirus, así como llamar al teléfono del coronavirus.

Feijóo ha destacado que se han preparado para "volver", pero "preservando siempre y ante todo la salud de los empleados públicos y administrados". Solo en dependencias centrales de San Caetano hay mil personas que trabajan.

APOYO SINDICAL

El plan ha contado finalmente con el apoyo de todas las fuerzas sindicales, tras las incorporaciones de los sindicatos. La CIG fue la última en sumarse, al mediodía de este viernes, tras celebrar una asamblea urgente de delegados de la dirección nacional, que aprobó por mayoría sumarse al acuerdo.

En declaraciones a Europa Press, la representante de CIG Autonómica, Zeltia Burgos, ha remarcado que la central sindical se sumó finalmente por "responsabilidad" y ha sostenido que no podían "quedarse fuera de una comisión de seguimiento, porque no podrían hacer aportaciones". A su juicio, el texto es "mejorable", pero "deja la puerta abierta" a incorporaciones, por lo que se inclinaron a apoyarlo tras aceptarse "muchas de las consideraciones" que se habían hecho previamente.

Por parte de CSIF, José Brunete ha hecho una "valoración global bastante positiva", puesto que se incorpora el teletrabajo y se "flexibiliza", salvo necesidades específicas, hasta el 15 de junio. Eso sí, ha advertido de que harán "casus belli" de la extensión del teletrabajo más allá de la crisis sanitaria del coronavirus.

"La administración sigue funcionando perfectamente", ha destacado Brunete, quien ha concluido que "el documento podría ser mejor", pero comparado con el que se están implantando en otras administraciones, cumple los requisitos para su apoyo.

Javier Lareu, por parte de Comisiones Obreras, ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, que les hubiese "gustado" haber tenido más tiempo para "defender correctamente las alegaciones", pero "bien está, lo que bien acaba". "Hemos conseguido el objetivo que nos marcamos inicialmente y hemos conseguido un documento garantista, que mejora la versión inicial y asegura la salud y seguridad de los trabajadores", ha reivindicado.

El responsable del ámbito autonómico de UGT, Lino Díaz, ha hecho una valoración "positiva", dado que se "recogieron" casi en su "totalidad" las alegaciones que se "realizaron" por parte del sindicato. Además, también ha dicho que en la última semana se han manejado varios documentos de otras administraciones y, en este sentido, se "supera con creces a cualquier otro".