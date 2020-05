Valenbisi començarà a estar actiu la setmana vinent i el servei preveu estar completament restablit el divendres 15

Així ho ha comunicat al consistori l'empresa JCDecaux, prestatària del mateix dins del contracte d'explotació de Publicitat Exterior establit amb l'Ajuntament de València l'any 2009 amb validesa fins al 2029, ha indicat l'Ajuntament en un comunicat.

L'empresa ho farà parcialment, a causa que "la inactivitat provocada per la suspensió ha deteriorat part dels components electrònics de les estacions, encara que preveu que, fruit dels treballs que ja està realitzant per a reposar les parts danyades i una vegada compte amb l'estoc necessari per a realitzar-ho, el servei quedarà plenament restablit el divendres 15 de maig".

Valenbisi ha comunicat a l'Ajuntament que hui mateix iniciarà una campanya informativa, per a notificar als usuaris que Valenbisi reestableix la seua activitat, les estacions que hi ha obertes a cada moment, així com les obligacions i recomanacions d'ús que han de seguir els usuaris per a la utilització segura del servei, que passen per l'ús obligatori de guants i el recomanat de mascareta.

Per a donar a conéixer aquestes mesures utilitzarà diferents vies de comunicació, mail, mupis digitals, pantalla de les estacions Valenbisi, xarxes socials i pàgina web. Al seu torn, notificarà a tots els seus abonats que el termini de durada del seu abonament es veurà incrementat proporcionalment al nombre de dies que ha estat suspès el servei.

De la mateixa manera, emprendrà una campanya de captació d'usuaris amb una promoció d'abonaments de llarga durada a 20€, utilitzant el seu mobiliari i RRSS com a mitjà de comunicació. L'objectiu, han indicat, "és fomentar l'ús de la bicicleta, ja que ha sigut reconegut com un transport que reuneix unes característiques molt apropiades per als desplaçaments dels ciutadans en aquests moments de crisi sanitària".