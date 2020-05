Coronavirus.- Aprovada la declaració d'emergència de la contractació del val-beca menjador fins a final de curs

20M EP

El ple del Consell ha aprovat aquest divendres la declaració d'emergència de l'execució del subministrament d'aliments per a garantir el servici de menjador als prop de 59.000 alumnes i alumnes beneficiaris del cent per cent de la beca per motius de renda, per estar escolaritzats en col·legis d'educació especial o per ser víctimes de violència de gènere.