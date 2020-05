Unanimitat en Les Corts per a crear la comissió de reconstrucció social, econòmica i sanitària

Els grups del Botànic II (PSPV, Compromís i Unides Podem) i els de l'oposició (PP, Cs i Vox) han secundat per unanimitat la creació d'una comissió en Les Corts per a la reconstrucció social, econòmica i sanitària de la Comunitat Valenciana després del coronavirus.

L'acord, aconseguit en la sessió extraordinària de la diputació permanent d'aquest divendres, contempla la creació d'aquesta comissió especial d'estudi, amb la previsió que puga constituir-se divendres que ve després de la junta de síndics del dimarts, ja amb el calendari parlamentari en marxa.

Fins a juliol, la comissió rebrà propostes, celebrarà debats i elaborarà conclusions sobre les mesures a adoptar per a la reconstrucció econòmica, social i sanitària a conseqüència de la crisi de la Covid-19.

Els treballs se centraran en quatre fronts: el reforç de la sanitat pública; la reactivació de l'economia i la modernització del model productiu; l'enfortiment dels sistemes de protecció social, de les cures i la millora del sistema fiscal; i la "posició determinant" de la Comunitat amb el Govern, la resta d'administracions i la Unió Europea.

El seu calendari i pla de treball s'aprovaran a partir de les propostes presentades pels sis grups, mentre que la composició serà la mateixa que la de les comissions permanents legislatives. Emetrà un dictamen que es remetrà al ple de les Corts per al seu debat i aprovació de les propostes, amb el 20 de juliol com a data límit per a finalitzar.

El PSPV advoca per un acord de futur

Per part del Botànic, el síndic socialista, Manolo Mata, ha aplaudit la unanimitat i ha instat a treballar per l'interés general dels valencians "sense partidismes ni ànsies de protagonisme", amb la meta que "l'únic protagonista del pacte de reconstrucció siga el poble valencià i no deixar a ningú arrere".

"El consens ha de ser més ampli, hem d'escoltar i recollir aportacions també d'actors socials i de les diferents institucions", ha asseverat, fins a construir "un acord de futur global que incloga tots els àmbits". Mata ha posat l'accent que la lluita contra la Covid-19 "requereix més que mai solucions des de la unitat, la suma i l'escolta: Les Corts volen ser, més que mai, la veu d'un poble que escolta".

Els temes que tractarà la comissió -reforç de la sanitat pública, reactivació de l'economia, modernització del model productiu, enfortiment de sistemes de protecció social, millora del sistema fiscal i relació amb altres administracions- permeten, per al PSPV, "una mirada àmplia sobre un assumpte que ens concerneix a tots: com articular l'eixida de la crisi perquè no acaben pagant-la els treballadors i les famílies més vulnerables".

De Compromís, Fran Ferri ha promés que escoltaran a la societat civil i els experts que participen, defensant "un enfortiment dels serveis públics, un nou model econòmic i una posició reivindicativa davant el Govern i la UE". Això sí, ha reiterat que el primer és que "els recursos vinguen d'un finançament just i no de les retallades que proposa la dreta".

Naiara Davó (Unides Podem) ha cridat a la unitat ciutadana per a la reconstrucció: "Estem juntes en aquesta tasca i és una bona notícia que tant PP com Vox s'hagen sumat en aquest primer pas a l'ampliació dels pactes". Ha advertit que "les velles receptes de les privatitzacions s'han demostrat fracassades i que toca situar el sector públic com a emblema d'un nou model valencià de futur".

Relocalitzar la indústria, recuperar sectors estratègics i serveis bàsics privatitzats i reforçar i modernitzar el model públic com a "garantia de protecció per a les majories socials" són algunes de les 'receptes' que ha proposat la síndica 'morada'. Tot això, ha recalcat, sota la premissa "irrenunciable" de posar l'economia al servei de la vida.

El PP agraeix a Compromís

De l'oposició, la portaveu del PP, Isabel Bonig, ha recordat que va defensar "en tot moment" que aquesta comissió es convocara amb la màxima urgència en el si del poble valencià, perquè "no podia ser liderada des del govern per Ximo Puig com pretenia el PSPV". Ha agraït especialment a Compromís, que "va veure clar des del principi que aquest debat havia de centrar-se en Les Corts".

Bonig demana mesures "contundents i àgils" en sanitat per a retornar la normalitat al sistema, com a test massius, de caràcter social per a ajudar a les persones més vulnerables i de naturalesa econòmica per a reconstruir el teixit valencià danyat per l'estat d'alarma. "No podem perdre més temps", ha reivindicat la 'popular', "si realment volem que aquesta comissió no es quede en una foto ni es dilate en el temps".

Toni Cantó (Cs) ha celebrat que la comissió siga mixta perquè veu urgent escoltar a la societat civil i als experts de diversos àmbits. Per a analitzar la situació i adoptar mesures, ha demanat que la comissió siga dinàmica i es reunisca de manera regular.

Les seues primeres propostes seran la reestructuració pressupostària per a crear un fons de contingència, "aprimar" l'administració i deduir la despesa al “realment important". "Davant una crisi sanitària, econòmica, social i democràtica com l'actual és necessari aprovar mesures des del consens i el sentit comú, sense populismes ni ocurrències", ha recalcat el portaveu 'taronja'.

I de Vox, el seu portaveu adjunt, José María Llanos, ha puntualitzat que voten a favor perquè "semblen acceptables" els punts que es proposen per a l'inici del treball. Ara bé, ha insistit que les reunions siguen en Les Corts, "amb total transparència i publicitat", i amb caràcter tècnic, "sense polítics: és per a salvar vides i ocupacions, no per a salvar governs".