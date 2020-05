Inda llama "inútil integral" a Fernando Simón y Ana Rosa Quintana le contesta con una broma: "En su casa le querrán"

El programa de Ana Rosa de este viernes se ha convertido en uno de los temas más comentados en las redes, entre otras cosas por la entrevista a Isabel Díaz Ayuso. Pero, sobre todo, algunos usuarios han visto mal que Eduardo Inda criticara tan duramente a Fernando Simón y Ana Rosa, lejos de replicarle, le contestara con un chascarrillo.

Los polémicos comentarios se han dado mientras hablaban del epidemiólogo y director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad por unas declaraciones que se difundieron en las que parecía que decía que el incremento de fallecidos podía tratarse a un accidente de tráfico enorme.

El vídeo estaba cortado y, en realidad, lo que Simón hacía era utilizar una metáfora para explicar el análisis de la mortalidad: "No podemos decir a qué se deben esos incrementos. No sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por infartos, no sabemos si se deben al coronavirus o por cualquier otra enfermedad".

En ese momento, Eduardo Inda comentó que "el máximo responsable debe ser destituido", en referencia al epidemiólogo, y lo acusó de "falsear datos". "El señor Simón es un inútil integral, eso es lo que opina la gente", aseguró el tertuliano.

En ese momento, Ana Rosa Quintana no le contestó ni le dijo que moderara su palabras, sino que prefirió contestar con una broma: "Hombre, en su casa le querrán". "Puede ser", añadió Inda.