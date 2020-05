Pablo Iglesias: "Si pudiéramos volver atrás, seríamos más estrictos"

El vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha asegurado que si pudieran "volver atrás", serían "más estrictos", al ser preguntado sobre la gestión del Gobierno en la fase previa a decretar el estado de alarma a mediados de marzo, cuando comenzó a expandirse el virus.

"Si pudiéramos volver atrás, seríamos más estrictos", ha asegurado en una entrevista en el Financial Times, en la que, no obstante, ha vuelto a rechazar las críticas al Gobierno por promover la manifestación del 8 de marzo en Madrid por el día de la mujer, en la que participaron varios miembros del Ejecutivo, como la ministra de Igualdad, Irene Montero, o él mismo.

A este respecto, Iglesias ha afirmado que ese mismo fin de semana se produjo también un congreso de Vox, y partidos de fútbol "que atrajeron a decenas de miles de personas". A su juicio, cuando alguien sólo hace hincapié en las marchas feministas, la sensación que da es que "quieren atacar al movimiento feminista".

El líder de Unidas Podemos también ha asegurado que está "muy orgulloso" del papel que está desarrollando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y, según el diario británico, ha sugerido que la coalición de su organización con el PSOE podría durar "más allá" de los cuatro años de la legislatura actual.